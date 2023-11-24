Вопрос прозвучал на встрече министра здравоохранения РК Ажар ГИНИЯТ с населением Костанайской области, которая прошла вечером 23 ноября в областном акимате.

Представитель БФ "Жизнь на ладони" Айслу ДОЩАНОВА поинтересовалась, почему государство не может оплатить лечение детей за границей Казахстана.

- Наш проект работает уже 12 лет, и у меня такой вопрос: "Как можно улучшить здоровье больных детей?" - спроила Дощанова. - У нас нет в Казахстане многих способов лечения. Есть ли у минздрава какие-то средства для лечения детей за границей? Почему мы до сих пор им по копейке собираем?

Ажар Гиният ответила, что программа лечения детей за рубежом есть, но пока ей могут воспользоваться около 100 детей в год, на что в бюджете заложено около 2 млрд тенге.

- Мы направляем за границу бесплатно детей в том случае, если такие операции не делают в Казахстане, - пояснила министр. - Если эти услуги у нас есть, то вы не сможете участвовать в программе и лечиться в других странах за счет государства. Также подчеркну, что мы можем направлять в иностранные клиники тех детей, которым не помогло лечение в Казахстане по ходатайству наших врачей. Конечно, есть заболевания, которые не лечатся. Мы помогаем им с реабилитацией.

Дощанова уточнила: "Почему так тяжело получить квоту даже в местном оздоровительном центре?". И предложила построить в Костанае реабилитационный центр для детей.

- У нас есть проект совместно с фондом "Камкорлык" для детей в возрасте от нуля до 3-х лет, - ответил на вопрос заместитель акима Костанайской области Ринат МУХАМЕТКАЛИ. - Дальше мы с фондом "Самрук-Казына" работаем над тем, чтобы в областной детской больнице открыть центр раннего вмешательства и реабилитации детей до 18 лет. Также мы уже ранее заявляли, что резиденцию президента готовим для реабилитации детей с инвалидностью. В январе в Костанае должен открыться центр для детей с аутизмом. То есть, если мы резиденцию сделаем, то в год около 900 детей смогут проходить 21-дневную реабилитацию. И это закроет 100% наших потребностей.

Напомним, что в конце марта 2023 года резиденция президента РК площадью 21 га официально стала достоянием народа и в нее даже пустили журналистов.

Фото из архива "НГ"

Тогда же заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Алия МЕКЕБАЕВА сообщила, что резиденцию переделают под реабилитационный центр для детей. Она также пояснила, что максимального количества мест в резиденции для одного трехнедельного курса реабилитации хватит на 60 детей. Плюс столько же сопровождающих. Сейчас такие дети проходят реабилитацию при Костанайском областном реабилитационном центре лиц с инвалидностью по ул. Гоголя (бывший профилакторий "Дружба" - "НГ"). Но там всего 20 койко-мест, а рекомендацию к реабилитации от СМЭК имеют 600 детей.

В июне «НГ» направила запрос заместителю акима Костанайской области Ринату Мухаметкалиеву по поводу этих планов.

- В настоящее время для предоставления экономического заключения в управление экономики направлено инвестиционного предложения по реконструкции здания бывшей региональной резиденции под Центр реабилитации для детей с инвалидностью, - ответил нам заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Максим УСТИНОВ. - После получения положительного заключения будет рассмотрен вопрос о выделении средств на разработку проектно-сметной документации по реконструкции объекта и начало строительно-монтажных работ. Прием детей на реабилитацию будет производиться после окончания строительно-монтажных работ.

Когда именно ожидать положительного заключения и начала работ, в управлении координации занятости не уточнили. А судя по поступившему тогда же ответу управления экономики, процесс этот долгий.