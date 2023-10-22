Осень перевалила за середину. Относительно сухие и теплые дни сменяются первыми заморозками и дождями. Синоптики в скором времени обещают снег. Однако, несмотря на стремительно приближающуюся зиму, в Рудном всё стабильно. Город буквально вывернут наизнанку.

Благоустроенный тротуар по ул. Ленина

В этом году чиновники уж очень постарались заняться благоустройством. Видимо, опасались, что не успеют всё благоустроить до зимы. От того и взялись рыть и копать везде и сразу. Сдается мне, что как-то не так понимают это слово наши исполнители. Но давайте понаблюдаем вместе.

Справка: Согласно подпункту 1) пункта 3 Типовых правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, утвержденных приказом министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года № 235, благоустройство – это совокупность работ (по инженерной подготовке и обеспечению безопасности территории, устройству дорог, развитию коммуникационных сетей и сооружений водоснабжения, канализаций, энергоснабжения, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проектированию озеленения, снижению уровня шума, улучшению микроклимата, охране от загрязнения воздушного бассейна, открытых водоемов и почвы) и услуг (по расчистке, уборке, санитарной очистке, осушению и озеленению территории), осуществляемых в целях приведения той или иной территории в состояние, пригодное для строительства и нормального пользования по назначению, создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения.

Во как! Особенно мне нравится вот это: «создание здоровых, удобных, и культурных условий жизни населения»

Давайте прогуляемся по Рудному. К сожалению, фото и половины не передаст тех ощущений радости и благоустройства, над которыми так старались всё лето городские чиновники!

«В акимате уже сейчас подчеркивают, что осенью раскопанные тротуары засыплют. Но работы по благоустройству продолжат (об этом писали в августе) а точных сроков, когда завершат, пока не называют…Проект двухгодичный, поэтому благоустройство в этом году будет минимальным».



Вот! Здесь мы слышим слово «благоустройство» из уст чиновника как раз в связи с раскопанными тротуарами. Но хочу отметить, что чаще всего под благостройством они понимают загорнуть траншею трактором. Откройте инстаграм теплосетей. Каждый день они отчитываются, где были и что делали их работники. И почти каждый отчет сопровождается фразой: выполнили благоустройство. И прилагается фото, где трактор загребает яму. Всё.

Скриншот страницы Рудненских теплосетей в Инстаграм

Итак, наблюдение первое: благоустройством называется перекопать все дороги и тротуары и засыпать их глиной, в лучшем случае щебнем.

Благоустроенные деревья по ул. Мира

Лето в самом разгаре. От палящего солнца в городе не спрятаться, не скрыться. А всё потому, что городские чиновники и тут стараются всё благоустроить для «создания здоровых и культурных условий». Как только дерево выбросит молодые ветви и покроит их буйной, зеленой листвой, исполнители тут как тут! Непорядок! Необходимо благоустройство! Обрезать всё! Или выкорчевать с корнем!!! Порезали. Благоустроили.

Дерево, которого еще не коснулось благоустройство

Наблюдение второе: под благоустройством понимаются окромсанные стволы деревьев, не дающих тени.

Женщина разбила палисадник, посадила цветы. Непорядок! Какое же это благоустройство?! Вырвать, убрать! Снести! Ну об этом писали много, так что перейдем сразу к наблюдению три:

Благоустройство – это вытоптанные палисадники, голая земля.

Там в правилах написано: «устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства» - так вот, что касается МАФ, тут один блогер на кольце воткнул кусок железа, засыпал всё мраморной крошкой и развел вокруг полынь. Всё в рамках представления о благоустройстве городских чиновников.

Насчет монументов дело обстоит не лучше – памятник Марите Бежите в недавно отстроенном сквере уже почти благоустроился. Как и памятник Первопроходцам у фонтана на ул. Ленина, у которого давно уже отвалился отбойный молоток, и хотя он еще вроде держится, но как-то эксперт про него сказал: «Разрушения критические». Так что и он скоро благоустроится. Осталось немного потерпеть.

Кстати. Нас всё время призывают потерпеть. Мы терпели при Зуеве и при Денинге, очень сильно терпели при Гаязове. Терпели при Испергенове. И вот теперь надо еще немного потерпеть при Ионенко.

А тут еще и выборы в ноябре. Вот только нам никто не объяснил, что мы не того благоустройства всё ждали. А они ведь стараются. Все прежние акимы так старательно благоустраивали город, что уже почти справились. Ни дорог, ни тротуаров, ни цветов, ни деревьев! Но кое-где еще остались. Над этим и работают. Снимают асфальт с тех улиц, где он еще остался. Выкорчевывают деревья.

Наблюдение четвертое: под благоустройством чиновники понимают штрафы за мусор около частных подворьев. Об этом чуть подробнее. В мае в акимате провели круглый стол. Советник акима по вопросам ЖКХ и строительства Валерий Полешко, обсудил проблемы благостройства. Вот только в этот раз, как и в большинстве случаев, под благоустройством подразумевалась борьба с мусором. Оказывается, в неблагоустройстве-то виноваты жители частного сектора, которые возле дома кучу песка свалили. Или те, кто, диван в контейнер суёт. Тогда, в мае, Полешко отметил, что тема благоустройства города очень обширная, а еще, что статус города ко многому обязывает.

Вот именно. При въезде так сразу и не поймешь, что ты въезжаешь в индустриальный город, один из основных источников бюджета не только области, но и республики. Настолько нас уже благоустроили-выблагоустроили!

Благоустроенный тротуар по ул. Горняков

Благоустроенный асфальт по ул. Горняков

Я намеренно обхожу достижения, которыми хвастаются чиновники. Во-первых, для этого у них есть свои ресурсы, во-вторых – так должно быть по определению: «создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения».

Благоустроенная улица Мира

Прошлогодняя брусчатка уже начала благоустраиваться

В моем понимании это значит: когда ты прокладываешь новый тротуар, ты должен сделать съезд, а не «спрыг» в том месте, где тротуар пересекается с проезжей частью. Когда ты устанавливаешь пешеходный переход, то к нему должен быть подведен и тротуар. Когда устанавливаешь остановки, в рамках проекта благоустройства улицы, то по этой улице должен ездить и автобус. Регулярно и согласно расписания. Когда меняешь асфальт, то закатываешь не только большие ямы, но и маленькие рядом. И не так, что приходится уже весной снова производить ремонт на том же месте.

Фонарь, недавно установленный на ул. Шевченко, уже смотрит в сторону благоустройства

Благоустройство - это когда тротуары чистые, а не тротуары есть. Они должны быть по определению! У нас же в городе люди хвастаются, что на их улице появились асфальт или освещение. Благоустройство — это не только чистые контейнерные площадки, это совокупность всего того, что перечислено в правилах. А список там не настолько обширен, чтобы невозможно было это исполнить.

Благоустроенная к зиме улица Шевченко

Как сказано в Евангелии: «Сие надлежало делать, и того не оставлять». Смотрите фото и решайте – соглашаться со мной или нет! Вместе изменим жизнь к лучшему!

Фото автора