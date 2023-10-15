Один из самых древних и знаковых символов Парижа готовится к своему возрождению, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Bloomberg.

Фото bloomberg.com

Пожар, который разрушил часть собора Парижской Богоматери вечером 15 апреля 2019 года, потряс Францию и завладел вниманием мировой общественности. Грандиозный проект реставрации готического собора был оценен почти в 900 миллионов долларов. Несмотря на серию сложностей, проект идет к своему завершению - собор планируют открыть 8 декабря 2024 года.

К концу текущего года, если все пойдет по плану, одна из самых важных частей собора будет завершена: планируется установка массивной деревянной балочной конструкции для восстановления его высокой колокольни. Проект восстановления одного из важнейших центров католицизма Франции сочетает в себе как современные, так и средневековые строительные методы.

"Мы теперь уверены, что сможем закончить в срок, - говорит Филипп Жост, новый директор организации Rebâtir Notre-Dame de Paris, отвечающей за проект. - Но мы знаем, что могут возникнуть проблемы. Это ежедневная борьба".

Реставрация собора не прошла без сложностей. С самого начала были сильные возражения от архитекторов, крупных меценатов и законодателей против идеи Макрона о создании современного дизайна для нового шпиля. Ему пришлось отступить, и в данный момент идут работы по восстановлению точной копии версии 1859 года, созданной Эженом Виолле-ле-Дюком.

Внутреннюю реставрацию не смогут закончить к периоду проведения Олимпийских игр в Париже, однако посетители увидят, как памятник засияет вдоль Сены. Храм станет доступным для посещения и откроется полностью в декабре 2024 года.

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