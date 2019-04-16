Пожар в Нотр-Даме. Что хранилось в соборе Парижской Богоматери

Собор Парижской Богоматери пострадал от сильного пожара. Разрушено две трети кровли, а также обрушились крыша, шпиль и часы собора. Tengrinews.kz рассказывает, какие реликвии хранились в храме.

Собор Парижской Богоматери / Фото: pixabay.com

Собор Парижской Богоматери - один из главных символов столицы Франции. Кафедральный католический храм в центре Парижа строился почти 200 лет. С 1220-1230 годы собор подвергался многочисленным реставрациям. Обретение славы началось благодаря одноименному роману писателя Виктора Гюго в 1831 году.

В небольшом здании, пристроенном к собору со стороны берега Сены, находится храмовая сокровищница. Главная реликвия - фрагмент тернового венца Иисуса Христа. В 1238 году король Франции Людовик IX приобрел венец у византийского императора и внес его в Нотр-Дам.

Фото ©Григорий Беденко

В храме также хранился один из гвоздей, которыми Иисус был прибит к кресту, и частица самого креста. Также в сокровищнице есть драгоценности, предметы культа, церковная утварь и священные реликвии. На обозрение выставлялись одежды священников, реликварии с мощами святых, старинные манускрипты, литургические предметы.

Особенностью собора являются 110 витражных стекол - произведения искусства Средневековья. Уникальными стеклами являются стекла трех больших роз - творения XIII века.

Западная роза знаменует боговоплощение, две розы трансепта. Северная и южная, называемые "розами Людовика Святого", изображают ход Священной истории от Ветхого к Новому Завету. Северная посвящена длительному ожиданию Мессии, южная - излиянию Света.

В часовнях, расположенных в правой части собора, хранились картины и скульптуры разных художников, которые согласно многовековой традиции преподносятся в дар собору ежегодно в первый день мая.

Фото ©Григорий Беденко

По данным СМИ, большую часть реликвий удалось спасти. В том числе терновый венец и тунику святого Людвига. Они перемещены в безопасное место.

Французский президент Эмманюэль Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери.

"Мы обратимся к величайшим талантам и восстановим Нотр-Дам, потому что именно этого ожидают французы, потому что именно этого заслуживает наша история и потому что это наша глубинная судьба... Это эпицентр нашей жизни ... наша литература, наше воображение. Худшего удалось избежать", - заверил он.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Около 400 пожарных мобилизованы на тушение пожара. Пострадал один пожарный. По данным СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами.