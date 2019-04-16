Власти Франции заявили о сохранении конструкции Нотр-Дам-де-Пари
В МВД страны ранее допускали, что пожарные уже могут не спасти здание. Однако позже начальник пожарной охраны заявил: основная конструкция здания собора Парижской богоматери спасена, сообщает rbc.ru.
Фото: Le Monde
Пожарным удалось взять под контроль распространение огня. Сотрудники экстренных служб в свою очередь отмечают, что продолжают следить за оставшимися очагами возгорания и охлаждать конструкции.
Начальник пожарной охраны, бригады которой занимались тушением пожара в соборе Парижской богоматери, заявил, что основную структуру здания «полностью» удалось сохранить. Его слова приводит Le Figaro.
Фото: Le Figaro
Также, указывают CNN и Reuters, от огня получилось сохранить две башни Нотр-Дам-де-Пари. Об этом журналистам сообщил госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньенс. Обе башни собора Парижской Богоматери, по его данным, «в безопасности». «Огонь теперь слабее», — отметил он, добавив, что сейчас сотрудники экстренных служб работают над тем, чтобы сохранить произведения искусства, хранившиеся в соборе.
Президент Франции и пресса зашли в собор еще до того, как пожар был окончательно потушен Фото: Le Figaro
Известно, что в результате происшествия пострадал один человек. Это пожарный, он получил серьезные ранения, рассказал командир парижской пожарной бригады Жан-Клод Галле. Также огонь, по его данным, разрушил две трети крыши.
The moment #NotreDame’s spire fell pic.twitter.com/XUcr6Iob0b— Patrick Galey (@patrickgaley) 15 апреля 2019 г.
Возгорание в Нотр-Дам-де-Пари произошло вечером 15 апреля. Из-за пожара в здании обрушился шпиль. Реликвии, которые хранились в соборе, по информации его представителя, удалось спасти.
Фото: Le Figaro
По предварительным данным, пожар начался из-за проходящих в здании реставрационных работ. Прокуратура Парижа после происшествия начала расследование о неумышленном причинении ущерба. Следователи допросили строителей, ведущих работы в здании Нотр-Дам-де-Пари.
Семья французских бизнесменов Пино, владеющая компаниями Artemis и Kering, выделила €100 млн на реконструкцию собора.
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