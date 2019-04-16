Форум
Тимур Гафуров
Гаишники из Рудного....
Как сообщили сегодня, 16 апреля, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, по данному факту проводится служебная проверка.
16.04.19 11:55
Маркс
«Имел место не выброс асбеста, а распространение пыли» - АО «Костанайские минералы» прокомментировали народную новость
В Костанае тоже все машины были покрыты мелкой пылью. Это преддверие пыльного апокалипсиса, который обязательно наступит после зимнего вырезания деревьев. И никакая Галя не сможет побороть эту...
16.04.19 11:52
bumerang
Гаишники из Рудного....
Vital: Тут тоже мутная история. Ночь. Полная машина молодых людей. Поддерживаю дорожную полицию. Остановка была правильной. А в чем мутная? Когда они останавливали авто, они не знали что машина...
16.04.19 11:12
yudjin
Власти Франции заявили о сохранении конструкции Нотр-Дам-де-Пари
Victor Yang: когда ожидаешь от таких памятников много, а когда увидишь вживую - полное разочарование. Разочарования то не было...просто 2-х дневный тур по самым открыточным местам Парижа и...
16.04.19 11:05
Victor Yang
Будущие психологи и сотрудники библиотеки поздравили костанайцев с казахстанским Днем влюбленных
директор пляжа: а фото ни одного парня нет, совпадение?! Как я понял, эту акцию организовал деканат психфака, а там в принципе дефицит парней.
16.04.19 10:37
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Власти Франции заявили о сохранении конструкции Нотр-Дам-де-Пари

16 апреля 2019, 08:06 |  Происшествия

В МВД страны ранее допускали, что пожарные уже могут не спасти здание. Однако позже начальник пожарной охраны заявил: основная конструкция здания собора Парижской богоматери спасена, сообщает rbc.ru.

Фото: Le Monde

Пожарным удалось взять под контроль распространение огня. Сотрудники экстренных служб в свою очередь отмечают, что продолжают следить за оставшимися очагами возгорания и охлаждать конструкции.

Начальник пожарной охраны, бригады которой занимались тушением пожара в соборе Парижской богоматери, заявил, что основную структуру здания «полностью» удалось сохранить. Его слова приводит Le Figaro.

Фото: Le Figaro

Также, указывают CNN и Reuters, от огня получилось сохранить две башни Нотр-Дам-де-Пари. Об этом журналистам сообщил госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньенс. Обе башни собора Парижской Богоматери, по его данным, «в безопасности». «Огонь теперь слабее», — отметил он, добавив, что сейчас сотрудники экстренных служб работают над тем, чтобы сохранить произведения искусства, хранившиеся в соборе.

Президент Франции и пресса зашли в собор еще до того, как пожар был окончательно потушен   Фото: Le Figaro

Известно, что в результате происшествия пострадал один человек. Это пожарный, он получил серьезные ранения, рассказал командир парижской пожарной бригады Жан-Клод Галле. Также огонь, по его данным, разрушил две трети крыши.

Возгорание в Нотр-Дам-де-Пари произошло вечером 15 апреля. Из-за пожара в здании обрушился шпиль. Реликвии, которые хранились в соборе, по информации его представителя, удалось спасти.

Фото: Le Figaro

По предварительным данным, пожар начался из-за проходящих в здании реставрационных работ. Прокуратура Парижа после происшествия начала расследование о неумышленном причинении ущерба. Следователи допросили строителей, ведущих работы в здании Нотр-Дам-де-Пари.

Семья французских бизнесменов Пино, владеющая компаниями Artemis и Kering, выделила €100 млн на реконструкцию собора.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
16.04.19 11:33 Более трех миллионов тенге выплатили за сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия в Костанайской области
16.04.19 10:56 «Имел место не выброс асбеста, а распространение пыли» - АО «Костанайские минералы» прокомментировали народную новость
16.04.19 10:04 Почти 2 миллиарда тенге долгов списали бизнесменам в Казахстане
16.04.19 09:28 Новые правила для детских батутов введут в Казахстане
16.04.19 00:22 В Париже горит собор Нотр-Дам-де-Пари
15.04.19 22:41 Будущие психологи и сотрудники библиотеки поздравили костанайцев с казахстанским Днем влюбленных
15.04.19 17:13 «Это и в наших интересах» - акцию «Нашей Газеты» поддержали врачи-наркологи
15.04.19 16:56 Шамшидинова: Дети шести лет должны идти в первый класс
15.04.19 16:41 Холодная погода в ближайшие дни продержится в Костанайской области
15.04.19 16:26 1,7 млрд тенге в Костанайской области перераспределили в пользу ремонта дорог и увеличение зарплат

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ yudjin
Re: Власти Франции заявили о сохранении конструкции...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5859
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.04.19 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добавлю своих фоток.
Каким увидел его я почти 7 лет назад:


















Я понимаю, что это мировая история, архитектурно неповторимо и величественно, но чисто визуально серо, мрачно и многолюдно.
Профайл

§ Анатолий Сальник
Re: Власти Франции заявили о сохранении конструкции...
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 16.04.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
чисто визуально серо, мрачно ...


Это дело вкуса. Начиная с Польши и до самой Испании этот архитектурный стиль привлекает море туристов. При всём том, что эти туры дороже азиатских, африканских.
Фото классные!
Профайл

§ Victor Yang
Власти Франции заявили о сохранении конструкции Нотр-Дам-де-Пари
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11444
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.04.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Я понимаю, что это мировая история, архитектурно неповторимо и величественно, но чисто визуально серо, мрачно и многолюдно.

На фото всё красиво выглядит. Еще есть такой эффект (не помню названия), когда ожидаешь от таких памятников много, а когда увидишь вживую - полное разочарование.
Профайл

§ yudjin
Власти Франции заявили о сохранении конструкции Нотр-Дам-де-Пари
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5859
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.04.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
когда ожидаешь от таких памятников много, а когда увидишь вживую - полное разочарование.

Разочарования то не было...просто 2-х дневный тур по самым открыточным местам Парижа и пригорода не позволяет ни толком рассмотреть, ни проникнуться духом, ни осмыслить историю.
хорошо, что есть фотоаппарат и возможность пересматривать.
И кстати для меня большая роль в соцерцании любого памятника играет... солнце и ясное небо.
Вот подобная архитектура, но как по-другому выглядит:
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 180
Пользователей: 1
Всего: 181

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх