В Париже горит собор Нотр-Дам-де-Пари

В Париже горит собор Парижской Богоматери. Пожар в соборе начался примерно в 18.50 по местному времени (22.50 по времени Нур-Султана) 15 марта. Об этом сообщили французские СМИ и международные агентства. На фото и видео очевидцев видны сильные клубы дыма и открытый огонь, вырывающийся из базилики храма.

Здесь и далее фото пользователей Twitter с сайта www.rbc.ru

Часть собора была закрыта лесами, там шли реставрационные работы.

По сообщению rbc.ru, крыша собора Парижской богоматери полностью обрушилась вслед за шпилем здания. Пожарным пока не удается справиться с огнем.

- Пожар до сих пор не потушен, территория оцеплена, кругом много машин скорой помощи, жизнь в городе остановлена. По моим ощущениям, от собора вряд ли что-то останется, — заявил РБК очевидец пожара Андрей Войтович.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начал стихать примерно через два часа после начала возгорания. По словам очевидцев, значительная часть здания уничтожена.

Представитель собора Андре Фино ранее сообщил, что часть здания утрачена безвозвратно.

- Несущей конструкции, одна часть которой датируется XIX веком, а другая — XIII веком, больше не осталось, — рассказал он Le Monde.

Таким Нотр-Дам знали многие поколения. Таким он не будет больше никогда. Фото с сайта rbc.ru

Работа пожарных осложняется тем, что огнем охвачена часть здания, находящаяся на большой высоте. Из-за этого вода из брандспойтов не может достать до огня.

По предварительной версии, которую озвучили представители экстренных служб, возгорание могло быть связано с работами по реставрации здания. Высота строительных лесов достигала 100 м. Le Mond со ссылкой на пожарных сообщает, что возгорание началось на крыше собора, где находилось большое число деревянных конструкций.



По словам мэра Парижа Эмманюэля Грегуара, на месте работает несколько сотен пожарных.

- Необходимо срочно остановить огонь и сохранить здание, но доступ к месту возгорания ограничен, — рассказал он. Градоначальник исключил возможность применения сброса воды в очаг пожара с самолетов.

Прокуратура начала расследование для установления причин пожара в соборе Парижской Богоматери, сообщает Franceinfo.



Ранее французское издание Cnews со ссылкой на пожарных писало, что пожар мог возникнуть из-за реставрационных работ. В ходе реставрации были сооружены строительные леса высотой до 100 м. Власти оценили бюджет проекта реставрации в €11 млн.



Строительство собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) началось в 1163 году и закончилось в XIV веке. Он является кафедральным собором архиепархии Парижа и одной из главных достопримечательностей столицы Франции. В соборе проводились коронации французских монархов, в том числе и Наполеона Бонапарта. Ежегодно собор посещают до 13 млн туристов.

