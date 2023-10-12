Очередной наезд на человека на нерегулируемом пешеходном переходе произошел сегодня, 12 октября, около 9.00 на перекрестке улиц Баймагамбетова и Баумана. 43-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» сбил женщину 1972 года рождения.

- В результате ДТП пешеход с различными травмами госпитализирована в городскую больницу. Автомобиль водворен на специализированную стоянку, - сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

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Начато досудебное расследование по ч.1 ст. 345 УК РК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека). Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное решение. санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере до 160 МРП (552 000 тенге) до ареста на срок до сорока суток.

В ведомстве напоминают водителям о требовании п. 14.2 ПДД РК «Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, могут продолжать движение лишь убедившись, что перед остановившимся или замедлившим движение транспортным средством нет пешеходов»

Также полицейские обращаются к пешеходам, что согласно п. 3.5. ПДД РК, на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

Напомним, утром 11 октября в Костанае мужчина за рулем автомобиля охранного агентства сбил женщину. Пострадавшую доставили в больницу. А 8 октября в Рудном мужчина сбил несовершеннолетнего на светофоре.