Водитель охранного агентства сбил женщину на перекрестке в Костанае
12 октября 2023, 09:41 | Происшествия
ДТП произошло 11 октября, около 8.15, на перекрестке улиц Абая и Арыстанбекова. Кадры с места происшествия прислал "НГ" очевидец. Как выяснилось, виновником аварии стал водитель за рулем автомобиля, принадлежащего охранному агентству «Титан».
Кадр из видео
- Водитель легкового автомобиля «Лада Гранта», не уступив движение пешеходу, совершил наезд на 61-летнюю женщину, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Оба двигались на разрешающий сигнал светофора.
Женщина доставлена в больницу. Полицейские составили схема ДТП, собран первоначальный материал. Процессуальное решение по данному факту будет принято после экспертизы.
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