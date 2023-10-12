ДТП произошло 11 октября, около 8.15, на перекрестке улиц Абая и Арыстанбекова. Кадры с места происшествия прислал "НГ" очевидец. Как выяснилось, виновником аварии стал водитель за рулем автомобиля, принадлежащего охранному агентству «Титан».

Кадр из видео

- Водитель легкового автомобиля «Лада Гранта», не уступив движение пешеходу, совершил наезд на 61-летнюю женщину, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Оба двигались на разрешающий сигнал светофора.

Женщина доставлена в больницу. Полицейские составили схема ДТП, собран первоначальный материал. Процессуальное решение по данному факту будет принято после экспертизы.