ДТП произошло 8 октября на перекрестке улиц Горького и Ленина. На кадрах видеонаблюдения все выглядит так, будто подросток специально бросился под проезжающую машину. Из-за этого в мессенджерах начали распространять аудиосообщение, в котором водителей предупреждают, что «у молодежи началась какая-то игра, стоят, стоят, а потом выбегают под машину». В пресс-службе департамента полиции опровергли эту информацию.

Кадр из видео

- Это регулируемый пешеходный переход. За деревом расположен светофор. Водитель автомашины марки «Дэо Нэксия», проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на 12-летнего подростка, - отметили в ведомстве. - Ребенок перебегал на зеленый сигнал, а водитель проехал на красный.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 345 УК РК (нарушение правил дорожного движения). Несовершеннолетний с закрытым переломом кости предплечья находится на стационарном лечении.

По данным полиции, с начала года по области с участием несовершеннолетних произошло 77 ДТП, в которых 10 детей-пассажиров погибло, 88 получили различные травмы. При этом только 8 % от всех ДТП произошло по вине самих детей.

В ДП Костанайской области призывают родителей обучать детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать у ребенка потребность быть осторожным и осмотрительным.

Кроме того, в ведомстве предупреждают об ответственности за распространение информации, не соответствующей действительности.