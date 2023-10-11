Спортивный объект в новом микрорайоне Костаная должны передать в ведение государства до 25 октября. Такое решение принял 11 октября специализированный межрайонный экономический суд Астаны.

Архимед Мухамбетов и легенда хоккея Сергей Макаров на открытии Ледовой арены. 22 февраля 2022 г. /Фото из архива «НГ»

Рассмотрение иска управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области к директору словацкой фирмы ТОО «H+H TECHNICA, spol. s.r.o.» завершилось медиативным соглашением. Если коротко, то Ледовая арена переходит под управление государства, а взамен застройщик получает 475,3 млн тенге в виде остатка компенсаций инвестиционных затрат.

Пока неизвестно, когда именно Ледовая арена, которую построили за 4,2 млрд тенге и открыли в феврале 2022 года, сможет принять спортсменов и тем более горожан, желающих прокатиться на коньках. Уже несколько месяцев объект простаивает. Подрядчик считает, что это связано с отсутствием денег на эксплуатацию, так как управление так и не разыграло конкурс на аренду льда. Чиновники отвечают: словацкий партнер «не очень компетентен в вопросах организации такой работы».

- Довольно объемные и жесткие условия, - разъяснила подрядчику судья Толкын ШАМШИЛЬДИН. - В данном случае ответчик должен выплатить эксплуатационную гарантию до 16 октября, передать объект в его полной работоспособности. И кроме того, допоставить недостающее оборудование. В этом случае у стороны возникает взаимная обязанность по выплате денег в следующем году. Но если вы нарушаете хоть один из указанных в соглашении пунктов, тогда истец теряет право выплатить вам остатки компенсации инвестиционных затрат. Имейте это в виду.

Словацкая компания также должна до 16 октября оплатить все долги по коммунальным платежам, а до 15 декабря доставить в Костанай оборудование.

- Мы готовы исполнить наши обязанности, - отреагировал директор словацкой компании Ян ХОВАН. - Потому что, даже если мы их не исполним сейчас, то в дальнейшем у нас будут тяжелые последствия. Мы не намерены отказываться от исполнения этих пунктов. Потому что иначе мы не получим деньги.

Обе стороны согласились с условиями медиации. В связи с этим судья прекратила производство по делу и утвердила соглашение.

- В данном случае подрядчик действительно нарушил условия договора ГЧП: не оплатил эксплуатационную гарантию, не устранил замечания по оборудованию, - разъяснила она свое решение. - В результате ледовый дворец бездействует. Стороны договорились выплатить гарантию и передать арену истцу. Если условия будут выполнены, то в феврале следующего года ответчик получит 475,3 млн тенге компенсаций.





