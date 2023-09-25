Гражданский иск управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области к ООО «Н+НTECHNIKA, spol.s.r.o» рассматривает экономический суд Астаны. Предмет иска - новый ледовый дворец в областном центре. Так как объект не эксплуатируется, истец просит расторгнуть договор государственно-частного партнерства и передать право эксплуатации дворца государству.

Фото из архива "НГ"



Ледовую арену торжественно открыли 22 февраля 2022 года. Из затраченных на строительство 4,2 млрд тенге 60% (2 млрд 557 млн) инвестировала чешско-словацкая компания «Н+Н Техника», остальные 40% (1 млрд 705 млн) - областной бюджет.



На 6 лет дворец передали в доверительное управление иностранному застройщику. Обещали, что с 1 марта начнут тренировки воспитанники ДЮСШ, и заверяли, что могут в новом здании менять температуру всего за 4 часа.

В начале августа 2022 года появились жалобы от родителей, тогда же в управлении физической культуры и спорта рассказывали об аварии на подводящих линиях вентиляционного оборудования. А в сентябре выяснилось, что новый дворец простаивает.

- У нас нет денег на его эксплуатацию, - объяснил "НГ" позицию ответчика учредитель ООО «Н+НTECHNIKA, spol.s.r.o» Ян ХОВАН. - Нам обещали, что управление спорта будет платить за лед. Мы даже подписали дополнительное соглашение, где прописана выкупка льда. У нас весь бизнес-план был на этом построен. Были объявлены тендеры по госзакупу. Но так как у нас компания создана для строительства дворца, мы не могли участвовать в тендере на его обслуживание. Мы ждали 2 года. 1,5 года у нас бесплатно катались дети из ДЮСШ. Денег мы так и не получили. А на содержание дворца уходит в месяц примерно 13 млн тенге. Нам также должны были компенсировать курсовую разницу, потому что мы вкладывались в строительство в евро. Но и этого сделано не было. Мы потеряли на этом уже $1 млн. Это при всех выплатах от государства.



По словам Яна Хована, управление спорта еще должно перечислить компании около 400 млн тенге в качестве последнего транша выплаты компенсации инвестиционных затрат.

В экономическом суде Астаны пока не стали рассматривать иск госоргана по существу, так как стороны заявили о готовности примириться и попросили время на подготовку медиативного соглашения.

От застройщика также требуют выплатить государству эксплуатационную гарантию в размере 4,2 млн тенге. После расторжения договора эти деньги должны вернуть застройщику. Он должен допоставить мебель и оборудование для дворца на сумму 115 млн тенге, все это уже закуплено, но находится в Актобе.

- Мы направили наши условия ответчику, - сообщил в суде юрист управления физической культуры и спорта Алмат ДОСЫМХАН. - Если все условия по оборудованию и выплате гарантии будут выполнены, то мы готовы заключить соглашение. Суть его в следующем: расторжение договора ГЧП и возврат права эксплуатации государству. Мы понимаем, что застройщик вложил свои деньги в качестве инвестиций. Остатки по компенсации затрат мы выплатим, если нам передадут здание и оборудование в надлежащем состоянии.

При этом управление хочет сохранить трехлетнюю гарантию на оборудование подрядчика. Если же он недопоставит оборудование, то эту сумму вычтут из компенсаций.

Следующее заседание по этому делу назначили на начало октября.

