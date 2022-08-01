Ледовый дворец спорта ввели в эксплуатацию 22 февраля 2022 года. Сейчас в здании временно ограничили работу вентиляционного оборудования. Причина - авария на подводящих линиях.

Об этом в ответе на запрос "НГ" сообщил и. о. руководителя управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Виталий БОРОДИН.

О проблемах, возникших в ходе эксплуатации здания Ледового дворца, сообщили читатели.

- В здание вбухали миллионы, а по факту оно непригодное и через год, видимо, опять потребуются финансовые вливания для капитального ремонта, - пишут они. - На детей прямо во время тренировки капает вода, на стенах мы видим плесень, вокруг конденсат и ужасная влажность. Вроде как установили здесь суперское оборудование, чтобы можно было тренироваться круглый год, но на деле это кошмар.

Как пояснил Бородин, Ледовый дворец имеет гарантию на 3 года от частного партнера. Конденсат образовался из-за того, что перегорел один из силовых кабелей электропитания.

- Энергоснабжающая организация проводит работы по замене силовых кабелей, - сообщается в ответе. - Стоит отметить, что ранее, до строительства нового Ледового дворца, занятия в летний период не проводились. Дополнительно сообщаем, что в настоящее время во дворце занимаются 7 учебных групп по хоккею с шайбой, шорт-треку и фигурному катанию с охватом 125 детей и подростков.

Фото из архива "НГ"