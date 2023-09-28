Заместитель руководителя управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Елена КИРЕЕВА 27 сентября прокомментировала публикацию "НГ" о тяжбе с чешско-словацкой компанией, построившей Ледовую арену. По ее мнению, некоторые сведения, которые изложил учредитель ООО «Н+НTECHNIKA, spol.s.r.o» Ян Хован, дезинформируют костанайцев.

Ледовую арену торжественно открыли 22 февраля 2022 года. Сейчас здание пустует / Фото Олега ПАКА

В частности, Киреева объясняет, что проблемы с тендером на аренду льда произошли именно по вине словацкой компании. Сейчас у Ледовой арены большие коммунальные долги, из-за которых, возможно, не подключат к отоплению.

Фото Георгия ГОВОРОВА



- Ледовая арена не работает именно по вине частного партнера, - заявила Киреева. - Договор ГЧП подразумевал не только строительство нового ледового дворца, но и его эксплуатацию. Чтобы подрядчик мог на нем зарабатывать. Если вы рассчитывали на то, что наши дети будут просто кататься за аренду льда со стороны государства, тогда надо было участвовать в госзакупках. Хован говорит, что мы не провели тендер на покупку льда. Но мы трижды объявляли конкурс. Наш словацкий партнер е смог принять участие, потому что не соответствовал критериям, которые установлены для поставщика. У них недостаточно квалификационного опыта. Мы и сейчас готовы платить за аренду льда. Но нет победителя конкурса госзакупок. И нет его только по вине частного партнера.

Корреспондент "НГ" поинтересовался, почему же вопрос аренды льда и возможности участия в госзакупках не обсудили до того, как начать строительство арены.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Естественно, при заключении договора подрядчик знал о дальнейшей эксплуатации объекта, - ответил юрист управления спорта Алмат ДОСЫМХАН. - В главе "Эксплуатация" предусмотрена не только аренда льда со стороны государства. Там есть и другие пункты. И приоритет отдан услугам для населения. Они об этом забыли и хотят только деньги от бюджета получать.

- Потому что это проще всего, - добавила Киреева. - Вы знаете, что в старом Дворце спорта есть прокат коньков. И это востребовано. Вы посмотрите, сколько населения в районе новой арены. Там наверняка будет большой спрос. Помимо арены, там обещали открыть магазин спортивной одежды, кафе с горячими напитками. Еще там планировался фитнес-зал, который можно было бы сдать в аренду. То есть частный партнер просто бездействует. Он не может существовать только на нашу аренду льда. Мы уже думаем, что наш словацкий партнер не очень компетентен в вопросах организации такой работы. Объект построили, а содержать, как следует, не хотят!

Ян Хован: «Нам обещали, что управление спорта будет платить за лед» / Фото kazinform.kz

Ян Хован также говорил о том, что управление отказывается компенсировать курсовую разницу. Алмат Досымхан сообщил, что словацкая компания не предоставила в госорган документы, которые требуются при обращении за компенсацией. К такому же выводу пришли и в двух костанайских судах.



В управлении продолжают работу над медиативным соглашением. Судьбу Ледовой арены должны решить на судебном заседании в начале октября.

