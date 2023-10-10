Возглавляет комиссию по вопросам модернизации экономики премьер-министр Алихан Смаилов. Информация о том, как именно решено помочь аграриям, пострадавшим от погодных условий, размещена сегодня, 10 октября, на официальном Telegram-канале правительства РК и на его сайте.

Фото primeminister.kz

Одобренные меры касаются, в частности, условий закупа зерна и пролонгации обязательств. В сообщении говорится, что Госкомиссия поддержала следующие меры: установить закупочные цены «Продкорпорации» в рамках форвардного закупа в размере 120 тыс. тенге за пшеницу 3 класса и 105 тыс. тенге за пшеницу 4 класса; по форвардному закупу и товарному кредиту предоставить возможность фермеру исполнить обязательства денежными средствами без выплаты штрафа или путем замены пшеницы 3 класса на 4 класс по коэффициенту 1,05 или 5%; для тех сельхозтоваропроизводителей, которые не имеют возможности исполнить обязательства, дать возможность осуществить пролонгацию срока исполнения договора на 1 год с возмещением банковских вознаграждений в размере 3%.

В заседании госкомиссии принял участие глава МСХ Айдарбек САПАРОВ, который подчеркнул, что одновременно с указанными мерами фермеры просят осуществить прямой закуп «Продкорпорацией» зерна, особенно фуражной пшеницы. Это позволит оказать влияние на зерновой рынок и тем самым улучшить финансовое положение производителей зерна.

- Учитывая изложенное, предложено осуществить прямой закуп в объеме 350 тыс. тонн по следующим ценам: 105 тыс.тенге за пшеницу 4 класса, 90 тыс. тенге – за пшеницу 5 класса, 70 тыс. тенге – за неклассную пшеницу. Закуп будет осуществляться после выделения соответствующих средств из бюджета, - говорится в сообщении primeminister.kz. - По итогам обсуждения члены госкомиссии поддержали предложенные меры. Премьер-министр поручил уполномоченным госорганом незамедлительно начать работу по оказанию поддержки сельхозтоваропроизводителям.

Несколько дней назад аграрии Костанайской области направляли премьер-министру, главе минсельхоза обращение со своими предложениями по мерам поддержки. Среди них назывались и индивидуальный подход к пролонгации кредитов, и прямой закуп фуражного зерна «Продкорпорацией». Кроме них - просьба погасить все накопившиеся долги по субсидиям, а также закрыть границу для ввоза фуражного зерна. Эти меры в перечне одобренных Госкомиссией отсутствуют.

Сельхозпроизводители области пока не комментируют принятое решение - обсуждают, каким образом объем закупа может быть распределен по регионам и хозяйствам.