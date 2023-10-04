Вчера, 3 октября, от имени Ассоциации сельхозтоваропроизводителей области было отправлено такое обращение. Оно ушло трем адресатам: премьер-министру Алихану Смаилову, министру сельского хозяйства Айдарбеку Сапарову и мажилисмену Айдарбеку Ходжаназарову.

- В связи с погодными условиями большая часть урожая пшеницы 2023 года поступает на элеваторы внеклассной - фуражной, при этом остро стоит вопрос ее реализации, - говорится в обращении. - Для того, чтобы аграрии региона могли избежать банкротства и рассчитаться по долговым обязательствам, Ассоциация сельхозтоваропроизводителей Костанайской области обращается с просьбой - оказать содействие в выделении бюджетных средств для прямого закупа фуражной пшеницы АО НК «Продкорпорацией». Эти средства будут вложены в реальный товар, который в дальнейшем будет востребован и деньги вернутся в бюджет. Таким образом будет оказана реальная поддержка СХТП со стороны государства.

Уверены, что наши предложения будут услышаны и поддержаны, ведь от этого, по сути, зависит продовольственная безопасность нашей страны.

Представители сельхозбизнеса не раз обсуждали эту тему на встречах и совещаниях внутри региона. Предприниматели считают, что как раз в этом году у государства есть реальный шанс путем такого закупа поддержать не только отрасль растениеводства, но и животноводство - доступными кормами.

По официальным данным на 3 октября, в Костанайской области обмолочено около 3 млн га зерновых и зернобобовых, то есть примерно 70% ярового клина убрано. Средняя урожайность - 9,2 ц/га. Доминирует зерно 4-5 классов.

Фото Олега ПАКА