Об этом «НГ» сообщил председатель Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Костанайской области Владимир ДРАНЧУК. На днях от имени ассоциации в адрес премьер-министра и главы МСХ было направлено обращение с просьбой организовать прямой закуп фуражного зерна.

В условиях уборки этого года зерно такого качества в Костанайской области доминирует.

- Нам надо добиться прямого закупа Продкорпорацией именно его, потому что пшеницу 3-го класса и сами продадим, сейчас цена на нее 120 тысяч за тонну и выше, - пояснил Дранчук, - а на фуражное, которого в хозяйствах очень много, нет цены, его не берут. Поэтому надо, чтобы Продкорпорация сняла часть проблемы, а кроме того нужно в качестве защитной меры ввести полный запрет на ввоз фуражного зерна из третьих стран, в первую очередь РФ. Запрет на ввоз и автотранспортом, и по железной дороге, чтобы птицеводы, комбикормовые цеха, животноводы области покупали местный фураж. Ориентировочно — цена на него должна быть 80-85 тыс. тенге за тонну.

На сегодня вместе с управлением сельского хозяйства области проработаны и конкретизированы и другие предложения аграриев по мерам поддержки, которые реально могли бы помочь. В числе первоочередных - выплатить в кратчайшие сроки всю задолженность по субсидиям. А вот обещанная во время визита главы МСХ в наш регион пролонгация по кредитам должна быть не массовой, а только по заявкам сельхозтоваропроизводителей.

- Пролонгация — палка о двух концах. Банк или кредитная организация делают это, и тут же заемщик переходит в ранг имеющего непогашенный кредит. И он уже на следующий год займ не возьмет, потеряет на это право. А после экономически сложного года важно иметь возможность кредитоваться. Поэтому пролонгация нужна только в индивидуальном порядке, - пояснил председатель ассоциации. Что касается семян — сельхозуправление с нами согласно, что нужно подбить баланс — посчитать все остатки зерна, имеющего всхожесть, с прошлого года и то, что успели намолотить в этом году до дождей. Собрать информацию и распростанить ее с тем, чтобы ее имели все, кто хочет купить семена. И разрешить реализацию такого зерна не только семеноводческим хозяйствам. Но при условии, что продавец имеет акт апробации, свидетельство на семена. Обращаюсь к коллегам - это главные моменты, которые хотелось бы выдвигать перед правительством на разных площадках нам всем, потому что они действительно аргументированы, понятны. По поводу введения ЧС — поставьте себя на место правительства. При средней урожайности зерновых по области 9,2 ц/га разве реально объявить ситуацию чрезвычайной? И что нам это даст?

По словам Дранчука, в перечисленных выше предложениях управление сельского хозяйства предпринимателей региона поддерживает.

Фото из архива "НГ"