Она началась в первых числах октября и в Костанае завершится примерно к середине месяца. В Рудном акция еще не начиналась, предварительные сроки - с середины до конца октября. В акции могут принять участие социально-уязвимые слои населения: малоимущие, многодетные, инвалиды, пенсионеры независимо от уровня достатка, ветераны ВОВ и т. д. Как проходит акция в Костанае и Рудном сейчас и что планируется в дальнейшем, читайте в материале «НГ».

На листе указан номер чипа (как ИИН у людей), который затем будет внесен в базу Tanba

Впервые об этой акции «НГ» сообщили в управлении ветеринарии акимата Костанайской области еще в августе. Тогда управление провело госзакупку и разыграло тендеры по городам Костанай, Тобыл, Рудный и Лисаковск.

- На 400 голов кошек и собак для этой акции из бюджета будет выделен 1 млн тенге (по 2 500 тенге на одно животное). Думаю, этой суммы будет достаточно. Да, есть бабушки, которые подкармливают кошечек и собачек во дворах и подъездах, но такие животные считаются бездомными и их государство чипирует отдельно, приносить их в ветклиники для этой акции не нужно, подходят только те, кто живет дома, - пояснял тогда руководитель отдела биологической безопасности управления ветеринарии Костанайской области Талгат ШАМШАДИН. - Для подтверждения своего соцстатуса человеку необходимо предоставить ветврачам справку от отдела соцзащиты акимата своего города, пенсионное удостоверение, инвалидную книжку и т. п.

Сегодня, 6 октября, он пояснил «НГ», что выделяемая сумма не изменилась, а запланированное количество животных, которых будут чипировать, незначительно снизилось - теперь их 395.

- В Костанае и Рудном победило ТОО Reliable partner 2017, в Костанайском районе и Тобыле, а также в Лисаковске акцию будут проводить местные ветеринарные станции, - пояснил Талгат Шамшадин «НГ». - По нашим данным, сейчас в Костанае уже чипировано 124 собаки и кошки из 140 заявленных, в Рудном акция пока не начиналась, но начнут работу уже с 8 октября. В Тобыле также уже собрали все заявки, и акция начнется с понедельника, 16 октября, в Лисаковске чипировано пока всего 8 кошек и собак. Планируем, что акция завершится в этих городах к концу октября. Всего в Рудном и Лисаковске запланировано чипировать по 90 животных, в Тобыле - 75.

Он добавил также, что Лисаковске и Тобыле владельцы приносят питомцев в ветстанцию сами, но если у человека нет такой возможности, то сотрудники могут приехать к нему домой и чипировать животное там.

Шамшадин отметил, что в этом году управление ветеринарии также подало на рассмотрение бюджетную заявку на выделение 12 млн тенге для бесплатного чипирования кошек и собак соцузвимого населения, но уже по всей области. Если заявку одобрят, то акция продолжится и в следующем году.

«НГ» узнала, как проходит акция в Костанае у председателя ОО «Надежда Плюс kst» Александры ЛЕБЕДИНСКОЙ:

- С ТОО Reliable partner 2017 мы сотрудничаем по отлову и стерилизации кошек и собак, и также помогаем им с реализацией этой акции. Для того, чтобы чипировать животных, нам необходимо внести в базу Tanba данные владельцев, такие как ФИО, номер пенсионного, социального или инвалидного удостоверения и т. д., - пояснила она «НГ». - Сейчас мы сами выезжаем к людям по адресам, так как не всем удобно: у кого-то инвалидность, кто-то пенсионер, кому-то просто нереально привезти к нам своих животных из-за размера или отсутствия переносок и т. д.

Она отметила, что в основном волонтеры и сотрудники подрядной организации чипируют кошек - их приносят пенсионерки. Лебединская отмечает, что один человек может чипировать до 5-6 питомцев. Они выбирают какой-то определенный день, в который получится чипировать животных, составляют график. Так, с начала октября 124 животных им удалось чипировать за 3 подхода, то есть примерно по 40 животных за один день.

- Интересно, что несмотря на то, что это совершенно бесплатно, и что мы выезжаем к людям на дом, у нас происходят подобные случаи: мы приехали к одной пенсионерке и она позвонила своей подруге, тоже пенсионерке, и рассказывает про нашу акцию, говорит, что можно принять участие, но та ей отвечает: «Нет! Ты что?! Это же мошенники! Они введут чип и будут деньги с твоей карты списывать!», - рассказала «НГ» Александра. - К сожалению, есть огромное количество мифов по поводу чипирования среди взрослого населения, а что касается пенсионеров, которые так переживают за свои накопления, что доходит до вот таких абсурдных ситуаций. Из-за недоверия населения акция немного задерживается.

Волонтер отметила, что сейчас применяется только один метод идентефикации животных - чип и объяснила почему:

- Мы устанавливаем только чипы, потому что это самый эффективный метод, - отметила она. - Боллюсы например, которые указаны в Законе (Закон «Об ответственном обращении с животными» - «НГ») как метод идентификации, выводится из организма животного через несколько дней вместе с отходами жизнедеятельности. Поэтому только чипы.

Чтобы принять участие в акции в Костанае и Рудном нужно позвонить или написать в WhatsApp по номеру +7-705-462-98-19.

Желающим принять участие в акции в Лисаковске можно обращаться по городскому номеру ветстанции - 8 (71433) 3-94-76, в Тобыле по городскому номеру ветстанции - 8 (71455) 2-00-48.

Фото Александры ЛЕБЕДИНСКОЙ

Читайте также:

Переполненные приюты и суд с подрядчиком - О ситуации с ОСВВ и чипировании домашних кошек и собак рассказали на брифинге в Костанае

«На улицах станет больше бездомных» - Что думают об обязательном чипировании костанайские ветврачи, зоозащитники и владельцы животных