Самолет «Уральских авиалиний» Airbus-A320, следовавший по маршруту Сочи — Омск, совершил экстренную посадку около населенного пункта Каменка в Новосибирской области, сообщает "Новая газета. Европа" со ссылкой на Росавиацию.

Фото t.me/bazabazon

Гендиректор «Уральских авиалиний» заявил, что причиной аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском стал отказ гидросистемы, передает РИА Новости.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, на борту экстренно севшего самолета находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. Все эвакуировались, никто не пострадал, людей осматривают медики. Пассажиров разместили в районном доме культуры, где организован пункт временного размещения, рассказал губернатор Андрей Травников.

Для организации помощи на место вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 и выехали автобусы для организации перевозки в Новосибирск. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. В сообщении Росавиации говорится, что самолет совершил аварийную посадку по технической причине.

На борту воздушного судна во время полета находились 170 человек, в том числе казахстанка, жительница Павлодара, Ольга Мухутдинова.

"Мы были с мужем на отдыхе в Сочи, возвращались домой в Казахстан. В момент посадки нам было очень страшно, но все быстро закончилось. Мы были размещены в районном Доме культуры села Убинское. Нас приняли очень внимательно: чай, бутерброды. Все хорошо", - рассказала корреспонденту Tengrinews.kz женщина.

Теперь, по словам собеседницы, пассажиров разделят на две группы: одних отправят в Омск, других - в Новосибирск.

"Нам нужно до Омска добраться, потом еще ехать в Павлодар. Нас встречал микроавтобус там, но теперь он уже, конечно, уехал, и теперь нужно часов шесть до Омска ехать, а потом придется гостиницу искать, и только завтра уже, если будет автобус, то поедем домой. Если нет, может быть, та же самая маршрутка нас подберет, которая сегодня ждала нас", - поделилась она.

По информации Baza, воздушное судно перед посадкой подавало сигнал тревоги. На кадрах с места посадки видны следы возгорания над правым крылом лайнера. Самолет планировал совершить посадку в аэропорту Новосибирска, но вскоре он пропал с радаров.

Как рассказали в Минздраве Новосибирской области, двоих взрослых после осмотра отправили на рентген с предварительным диагнозом «ушиб». Еще двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте: по поводу повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы. Еще одному пассажиру медицинская помощь потребовалась сразу возле самолета — у него также поднялось артериальное давление. Дети, летевшие этим рейсом, не пострадали. С пассажирами самолета работают психологи.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК).

Как отмечает РБК, ссылаясь на данные Flightradar24, самолет A320-200 выпустили около 20 лет назад, «Уральские авиалинии» взяли его в операционный лизинг в 2013 году. До этого он эксплуатировался двумя арабскими авиакомпаниями. «Агентство» уточняет, что это один из самолетов, которые Россия не вернула западным лизинговым компаниям после начала войны. У него бортовой номер RA37805, до российского вторжения он летал под бортовым номером VP-BMW, его владелец — ирландская лизинговая компания AerCap.

Напомним, в 2019 году самолет «Уральских авиалиний» A321 вынужден был сесть на кукурузное поле в Подмосковье, после того, как столкнулся со стаей птиц. Тогда госпитализировали 23 человек, у одного были тяжелые травмы. Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам этого самолета.

