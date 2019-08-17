Путин присвоил звания Героев России пилотам севшего в поле A321
iz.ru
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам «Уральских авиалиний», которым удалось посадить лайнер А321 в кукурузном поле в Московской области и спасти людей, сообщают "Известия".
© Фото : страница авиакомпании "Уральские авиалинии" в Facebook
«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело нештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского», — сказал глава государства, открывая совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу, 16 августа.
Путин отметил, что командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества. Также он выразил надежду, что «таких происшествий у нас будет как можно меньше».
«Хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило», — цитирует президента «РИА Новости».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Утром 15 августа самолет Airbus A321, на борту которого находилось 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.
Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, смягчившее удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. По последним данным МЧС, в результате ЧП пострадали 55 человек.
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Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf: Партию, в преферанс что ли.. Я уже зеваю. Спать. Завтра день города.
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
alex_60: Вы бы уже определились, с партией или против партии ))
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк: кто работать будет? Отвечали уже - иностранцев пригласят, возможно вас и меня )) Денег валом же. Главное - чтобы иностранцы в инсту ничего лишнего не постили - и будут в шоколаде ))
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Надеюсь что то что нан наделал в этом деле перед уходом, чтобы стать главным казахом, Продолжаться не будет. Латиницы, переименования и подобное. Надеюсь. Посмотрим.
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
alex_60: И предьявит свои "аргументы". Какие-это всем известно. Из серии про тупых дураков. Про "тупых дураков" - это твои измышления. Ну, у кого на что интеллекта хватает.Это...