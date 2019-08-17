Форум
alex_60
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf: Партию, в преферанс что ли.. Я уже зеваю. Спать. Завтра день города.
17.08.19 00:33
maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
alex_60: Вы бы уже определились, с партией или против партии ))
17.08.19 00:28
maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк: кто работать будет? Отвечали уже - иностранцев пригласят, возможно вас и меня )) Денег валом же. Главное - чтобы иностранцы в инсту ничего лишнего не постили - и будут в шоколаде ))
17.08.19 00:26
alex_60
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Надеюсь что то что нан наделал в этом деле перед уходом, чтобы стать главным казахом, Продолжаться не будет. Латиницы, переименования и подобное. Надеюсь. Посмотрим.
17.08.19 00:22
Ваш земляк
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
alex_60: И предьявит свои "аргументы". Какие-это всем известно. Из серии про тупых дураков. Про "тупых дураков" - это твои измышления. Ну, у кого на что интеллекта хватает.Это...
17.08.19 00:16
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Путин присвоил звания Героев России пилотам севшего в поле A321

iz.ru

16 августа 2019, 22:15 |  Происшествия

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам «Уральских авиалиний», которым удалось посадить лайнер А321 в кукурузном поле в Московской области и спасти людей, сообщают "Известия".

 

© Фото : страница авиакомпании "Уральские авиалинии" в Facebook

«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело нештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского», — сказал глава государства, открывая совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу, 16 августа.

Путин отметил, что командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества. Также он выразил надежду, что «таких происшествий у нас будет как можно меньше».

«Хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило», — цитирует президента «РИА Новости».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Утром 15 августа самолет Airbus A321, на борту которого находилось 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, смягчившее удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. По последним данным МЧС, в результате ЧП пострадали 55 человек.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
16.08.19 20:36 Празднование дня рождения Костаная началось с этнофестиваля
16.08.19 19:39 Токаев поручил правительству увеличить зарплаты учителей в два раза
16.08.19 15:43 Холодные ночи, жаркие дни - прогноз погоды в Костанае и области
16.08.19 12:36 Алматинский скульптор Эдуард Казарян встретился с костанайцами в рамках арт-фестиваля, посвященного Дню города
16.08.19 11:20 Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
16.08.19 10:14 ДТП с участием скорой помощи и грузовика прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
16.08.19 09:32 Тариф на городские пассажирские перевозки не утвердили в Рудном
16.08.19 09:14 Официально объявлено о бое Головкина за титул чемпиона мира
15.08.19 19:46 Скорая помощь столкнулась с грузовиком возле поселка Денисовка в Костанайской области
15.08.19 19:26 «Первоклассники-2019» - проект «НГ» для детей и их родителей продолжается

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Сыкымы
Re: Путин присвоил звания Героев России пилотам севшего в поле...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 959
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 16.08.19 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в результате ЧП пострадали 55 человек

55 чел (возможно!!!) поняли, зачем нужно застёгивать ремни безопасности при взлёте и посадке. Ходят по салону самолёта девушки-стюардессы туда-сюда и уговаривают по 5-10 раз "особо умных" пассажиров - пристегнуться. Ну там же все уговариваемые - офигенные "знатоки".
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня рождения города казахстанских и зарубежных певцов. И каждый год часть костанайцев недовольна этим выбором. Должны ли власти советоваться с горожанами при выборе «звезд»?
Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 101
Пользователей: 1
Всего: 102

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх