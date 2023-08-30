Отопительный сезон в Аркалыке начнется раньше, чем в остальных регионах Костанайской области. После 20 сентября планируют запустить на «новой» ТЭЦ теплооборудование - об этом 29 августа на брифинге в РСК сообщил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Алмат ГАПБАСОВ.

- Пробный запуск этих котлов, на которых были выявлены замечания, пройдет за две недели до начала отопительного сезона. Ориентировочно - 20 сентября, - отметил он.

В городе продолжается реконструкция теплотрасс, 4 км уже отремонтированы, оставшийся объем работы - 3,2 км - завершат к середине сентября.

По информации управления энергетики и ЖКХ, акт ввода в эксплуатацию Аркалыкской ТЭЦ подписан в 2021 году /Фото Олега ПАКА



Вопросы теплоснабжения в Аркалыке сейчас, говоря терминами чиновников, на особом контроле. В июне этого года в Высшей аудиторской палаты заявили, что ТЭЦ «введена на бумаге». Председатель палаты Наталья Годунова на заседании мажилиса сообщила, что 7,4 млрд, потраченные на реконструкцию ТЭЦ, освоены неэффективно. Эта сумма получилась от стоимости двух проектов, заказчиком которых был местный отдел ЖКХ: «Реконструкция системы теплоснабжения города Аркалык до 2030 года» и «Реконструкция Аркалыкской ТЭЦ в части замены турбоагрегата станции № 2 мощностью 2,5 МВт».

После громкого заявления местные чиновники опровергли информацию, бурно обсуждаемую в СМИ, утверждая, что ТЭЦ благополучно функционирует с 2021 года в штатном режиме уже два отопительных сезона.

В начале июня 20223 года акиму области Кумару Аксакалову доложили о ходе исправления дефектов в работе новой ТЭЦ в Аркалыке /Фото из архива "НГ"

Вчера на брифинге Гапбасов вновь сообщил, что акт ввода в эксплуатацию датируется 2021 годом. Ранее аким Аркалыка пояснял "НГ", что для теплокомпании в последние два отопительных сезона закупали уголь, ТЭЦ снабжала город теплом, а старая теплостанция, работающая на мазуте, сейчас в резерве.

Во время июньского совещания Наталья Годунова сказала, что материалы аудиторской проверки будут переданы в правоохранительные органы.

На брифинге корреспондент "НГ" уточнила, повлияет ли уголовное дело на начало и ход отопительного сезона в Аркалыке.

- Конкретно я не видел никаких предписаний по возбуждению уголовного дела и в отношении кого. Здесь информация не проверена, - ответил Алмат Гапбасов.

В областной прокуратуре информацию о возбуждении уголовного дела "НГ" подтвердили - зарегистрирован материал по ст. 361 ч. 4 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями).