ТЭЦ ввели в эксплуатацию, так как все работы, предусмотренные проектом, были выполнены в полном объеме, сообщили в управлении энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области.

Напомним, ранее председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова заявила, что отдел ЖКХ Аркалыка принял два проекта: "Реконструкция системы теплоснабжения города Аркалык до 2030 года" и "Реконструкция Аркалыкской ТЭЦ в части замены турбоагрегата станции № 2 мощностью 2,5 МВт" на общую сумму 7,4 миллиарда тенге при их неполной готовности.

В управлении энергетики пояснили, что 26 декабря 2019 года действительно был заключен договор с подрядной организацией ТОО «Азияэнергопроектмонтаж» на проведение строительно-монтажных работ по проекту «Реконструкция системы теплоснабжения г. Аркалык» СМР на сумму 7,4 млрд. тенге. Этот проект предполагал перевод ТЭЦ с дорогостоящего мазута на более дешевый уголь. Объект ввели в эксплуатацию два года спустя - 29 декабря 2021 года.

- Все виды работ подрядной организации, предусмотренные проектом, завершены в полном объеме. После чего заключен договор на проведение пусконаладочных работ, - заявили в управлении.

Завершить пусконаладочные работы планировали в 2022 году. Но в процессе выяснилось, что в проекте не были учтены некоторые работы, из-за чего его продлили еще на год - до 1 ноября 2023 года.

- Все дефекты при проведении пусконаладочных работ, выявленные контролирующими органами и экспертными организациями, устранены в полном объеме за счет средств подрядной организации. В июле текущего года планируется провести запуск котлов для испытания работы турбоагрегата, который был установлен в 2020 году мощностью 2,5 МВт для покрытия собственных нужд, - отметили в управлении.

Чиновники уверяют, что отопительный сезон 2022-2023 гг. прошел в штатном режиме. На новой ТЭЦ работали водогрейные котлы, паровые котлы периодически приостанавливали в рамках пусконаладочных работ.

В сентябре этого года планируется получить паспорт готовности на новый теплоисточник на угле на предстоящий отопительный сезон.

Строительство новой ТЭЦ на угле позволило снизить затраты на приобретение топлива в несколько раз.

Фото Сауле КУАНБЕК