Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса рассказала о многочисленных нарушениях и системных проблемах, выявленных в ходе государственного аудита сферы теплоснабжения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:gov.kz

К примеру, в городе Аркалыке Костанайской области, по словам Годуновой, чиновники ввели ТЭЦ только на бумаге.

"В городе Аркалык Костанайской области заказчик – отдел ЖКХ - принял два проекта: "Реконструкция системы теплоснабжения города Аркалык до 2030 года" и "Реконструкция Аркалыкской ТЭЦ в части замены турбоагрегата станции № 2 мощностью 2,5 МВт" на общую сумму 7,4 миллиарда тенге при их неполной готовности. В результате Аркалыкская ТЭЦ введена в эксплуатацию только на бумаге", - сообщила Наталья Годунова.

Как сообщила председатель Высшей аудиторской палаты, по всем выявленным системным проблемам в правительство направлены рекомендации. Объектам аудита выданы предписания для устранения нарушений.

"22 материала подлежат передаче в правоохранительные органы, 16 из них уже переданы, 361 материал передан для принятия административных мер", - добавила Наталья Годунова.