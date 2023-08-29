Уголовное дело в отношении бывшего директора ГКП "КТЭК" Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА, главного инженера теплокомпании Вячеслава ПЛОТНИКОВА и предпринимателей Рустема ЗИННАТУЛЛИНА и Тулегена ТУРЛУГУРОВА закрыто.

Фото из архива "НГ"

Сегодня, 29 августа, Верховный суд вынес оправдательный приговор всем четверым подсудимым.

"НГ" удалось связаться с Вячеславом Плотниковым, который участвовал в заседании Верховного суда и сейчас возвращается из Астаны.

- Я теперь трижды оправдан по этому делу, что у нас редкость, - коротко сообщил он. - Бекпаганбетов оправдан дважды, как и Зиннатулин с Турлугуловым.

Дело Аскара Бекпаганбетова начали рассматривать зимой прошлого года. Он обвинялся в том, что в сговоре с Плотниковым растратил крупную сумму бюджетных средств на покупку паровых котлов и газовых горелок, а также в незаконном занятии предпринимательской деятельностью. Конкретно - в том, что Бекпаганбетов был аффилирован с Зиннатулиным и Турлугуловым и фактически управлял их фирмами: ТОО "Алатаустрой-2009" и ТОО "ТЭМС".

14 июля суд первой инстанции полностью оправдал подсудимых, но прокуратура подала апелляционную жалобу.

13 декабря 2022 года приговор изменили. Бекпаганбетову назначили 4 года лишения свободы в колонии средней безопасности. Турлугулову и Зиннатулину - по 2 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Всех троих арестовали в зале суда. Вячеслава Плотникова вновь оправдали.

Бекпаганбетов, Зиннатуллин и Турлугулов успели отсидеть по 8,5 месяца в колониях. Сейчас они полностью оправданы, поэтому имеют право на реабилитацию, а Аскар Бекпаганбетов может восстановиться в должности директора КТЭК. Но, по данным "НГ", в середине августа у него случился инсульт и он находился в коме, поэтому сейчас, скорее всего, займется восстановлением здоровья.