Реконструкцию сквера Марите Бежите проводили в 2022 году к юбилею Рудного. За несколько дней до 66-летия города в редакцию "НГ" прислали видео, закадровый голос комментирует - памятник литовской девушке требует ремонта.

Фото Георгрия ГОВОРОВА

На реконструкцию сквера выделили 83 млн тенге. Вырубили некоторые деревья, на их месте установили детские площадки и спортивные тренажеры. Уложили брусчатку и отреставрировали памятник.

Сейчас краска с детских каруселей облезла, некоторые качели остались без сидений. Эмаль памятника облезла, а на плитке постамента появились трещины.

Фото Георгрия ГОВОРОВА

Во время празднования Дня города корреспондент "НГ" спросил о сквере акима Рудного Виктора ИОНЕНКО. По его словам, проблема возникла с балансодержателем памятника.

- Я скажу так - у нас очень много объектов, которые были построены и не переданы в эксплуатацию, в этом вся проблема, - ответил аким. - Проведу параллель. У нас 52 спортивные площадки - их построили, но в отдел ЖКХ не передали. Сквер построили, но не передали, обслуживать некому. Мы сейчас ремонтируем памятник просто за спасибо, за честное слово. Сейчас, чтобы его передать, нам нужно оформить землю, оформить памятник. У нас много вопросов по тепло-, водо-, энергоснабжению, которые нужно приводить в соответствие. Когда люди возмущаются по памятнику, я согласен с ними. Но из бюджета выделять на него деньги не могу. По памятнику Победе я звонил советнику АО "Рудныйсоколовстрой", просил его помочь восстановить.

Видео с плачевным состоянием памятника записали 23 августа. Спустя 2 дня корреспондент "НГ" увидел, что здесь начали ремонт постамента.

Как сообщили "НГ" в акимате Рудного, работы в сквере в 2022 году не предусматривали реконструкцию скульптуры Марите Бежите, а облагораживание памятника произведено за счет подрядчика. Сейчас же заботой о памятнике и территории вокруг него занимается ТОО "Рахат-2018", тоже за свой счет. Эта фирма в основном занимается благоустройством в Рудном - чистит дороги от снега и пыли, высаживает цветы, красят заборы вдоль улиц.

Фото Георгрия ГОВОРОВА

Уже после публикации этой новости аким Рудного написал в своем аккаунте в Instagram, что работы по благоустройству в сквере должны завершить к 30 сентября.

Фото instagram.com/viktor.ionenko

Памятник Марите Бежите открыли 28 октября 1968 года. Его установили в честь девушки, которая в 1959-м году, когда Рудный только строился, спасла двух девочек из-под колес автомобиля ценой своей жизни.

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