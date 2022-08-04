12 августа Рудный отметит 65-летие со дня основания. В этом году местные власти решили преобразить город. За почти 2 недели до праздника чиновники организовали пресс-тур, чтобы показать, что сумели сделать.

Сохранили максимум деревьев

В маршруте пресс-тура всего три объекта: сквер Марите Бежите, фонтан на улице Ленина и аллея на улице Ивана Франко. О реконструкции рассказывал заместитель акима Рудного по социальным вопросам Азамат ИСКАКОВ.

Азамат Искаков: «Раньше брусчатку укладывали 8-9 человек, сейчас - 15-16 рабочих»

- В сквере Марите Бежите работы еще продолжаются, сейчас рабочие укладывают брусчатку, - комментировал он. - Как вы видите, столбы освещения уже установлены. Как нас уверяет подрядчик, к 12 августа работы будут завершены. Это касается всех работ, вплоть до установки урн и скамеек. Подрядчик уже увеличил темп работ. Если раньше брусчатку укладывали 8-9 человек, то сейчас эту же работу делают 15-16 рабочих. Привлечена дополнительная техника.

Искаков напомнил, что проектную документацию на реконструкцию сквера разработали еще в 2018 году. Стоимость только этого проекта составила около 80 млн тенге.

На реконструкцию сквера Марите Бежите потратят 80 млн тенге

- Большинство работ по сносу деревьев мы изменили, не хотим терять исторически посаженные деревья, которые были высажены, когда этот сквер впервые строили, - добавил Искаков. - Единственный момент - мы спилили деревья, на месте которых будут установлены малые архитектурные формы и две детские площадки. Чуть позже сюда зайдут сотрудники ТОО «Рахат», которые займутся лечением сухих деревьев.

Марите Бежите во время строительства Рудного ценой собственной жизни спасла жизни двоих детей, чуть не попавших под колеса автомобиля. Ее памятник сейчас нуждается в реставрации, но заниматься этим должны специалисты. Пока же его ждет только текущий ремонт - побелка и покраска.

Механизм поставят позже

Второй объект - фонтан на пересечении улиц Ленина и Горняков. Долгое время у властей возникали сложности с его эксплуатацией. Но настоящую славу среди читателей «НГ» он приобрел после того, как для этого и еще одного фонтана заменили двигатели на сумму 700 000 тенге. На обслуживание двух фонтанов акимат выделял еще 1 325 000 тенге. Работы выполнял ИП Беккалиев, который, помимо фонтана, занимался ремонтом машин, установкой памятника, а также ремонтом и юридическими услугами для местного детского сада.

Фонтан на улице Ленина работает в тестовом режиме

В этом году фонтан пережил капитальный ремонт и полностью преобразился. Теперь это не просто украшение улицы, а зона для желающих постоять под струями воды.

- Фонтан пока работает в тестовом режиме, так как мы ожидаем специальное оборудование, - заявил Искаков. - Это будет шкаф, как у фонтана на улице Космонавтов, который будет регулировать струи воды. Наше видение таково, что когда одна часть труб выталкивает воду, другая молчит, чтобы человек мог пробежать между струйками. Сейчас это оборудование на границе, скоро придет. Мы хотели бы объявить, что 9-10 августа фонтан работать не будет, мы должны установить подсветку. Стоимость работ на фонтане - 24 млн тенге.

Отвечая на вопрос корреспондента «НГ», Искаков уточнил, что установленные Беккалиевым новые двигатели фонтана сейчас в резерве. По словам чиновника, двигатели использовали неправильно, из-за чего они «подвергались перенагрузке». А новые двигатели установили при реконструкции в этом году.

Кроме того, акимат этим летом начал масштабную реконструкцию почти всей улицы Ленина. Несколько месяцев строители укладывали вместо старого асфальта новую брусчатку. Но еще до завершения работ жители стали замечать, что брусчатка потрескалась.

- Все дефекты были исправлены, - заверил заместитель акима. - Эта брусчатка, скажем так, специфической формы. Она не похожа на ту, что укладывается в скверах. Она рельефная, хотя более дорогая, чем обычная. В конце этого месяца будет большая приемка. У нас еще запланированы работы на улицах Мира и Сандригайло. Ко Дню города мы постараемся сделать максимум на центральной улице. Ничего конкретного не скажу, так как подрядчик много чего обещает.

От БТРа до Ильича

На улице Ивана Франко расположены несколько памятников Рудного: бронетранспортер в память об участниках военных действий в Афганистане, мемориал воинам Великой Отечественной и статуя Владимира Ленина. Вдоль аллеи наконец-то меняют брусчатку, а также обновляют постаменты памятников. Впервые за долгие годы здесь появится прогулочная зона с лавочками, у которых есть навес.

Новые лавочки устанавливают на улице Ивана Франко

- Эти работы проводятся в рамках текущего ремонта, - отметил Искаков. - Этот объект нам обошелся значительно дешевле, поэтому мы будем рассматривать дополнительное финансирование для еще нескольких скверов. Здесь же мы закончим укладку брусчатки на том месте, где раньше были бетонные плиты. На этой аллее останутся еще 400 м до улицы Парковой, их мы сделаем позже за счет текущего ремонта. Обратите внимание, что территория возле остановочного павильона всегда была в больших лужах. Людям приходилось их перескакивать, чтобы сесть в автобус. Сейчас после дождя вода здесь не скапливается.

Искаков подчеркнул, что власти договорились с коммунальными службами, чьи трубы проходят под новой брусчаткой. Они возьмут на себя гарантии по ее восстановлению в случае ремонтных работ.

Еще один проект по благоустройству готовят на кольце по пр. Комсомольскому. Здесь установят скульптуру атома железа. Его торжественное открытие запланировано на четверг, 7 августа.

Фото Георгия ГОВОРОВА