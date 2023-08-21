17 августа в ветклинике VetZabota собрались ветеринары ветстанций областного центра и Костанайского района, чиновники из управления ветеринарии акимата Костанайской области, волонтер ОО «Надежда Плюс kst» и владелец ветклиники. Они обсудили актуальные проблемы, связанные с обязательным чипированием кошек и собак с 1 сентября этого года, а также ответили на вопросы «НГ».

Вопросы по чипированию обсуждали чиновники из ветуправления области, зоозащитница, ветврачи двух станций и владелица ветклиник

В сентябре ветуправление объявит госзакупки по бесплатному чипированию для социально-уязвимых слоев населения, всего к ним относятся 13 категорий населения: пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды первой и второй группы, многодетные семьи и т. д.

Талгат Шамшадин (слева)

- Сейчас на это у нас выделен 1 млн тенге из областного бюджета - на чипирование 400 собак, владельцами которых являются вышеперечисленные категории населения, в Костанае, Тобыле, Лисаковске и Рудном, - пояснил руководитель отдела биологической безопасности управления ветеринарии Талгат ШАМШАДИН. - Как только определится победитель, мы начнем работу

Зоозащитники и ветврачи отметили, что к ним часто поступают заявки от пенсионеров, у которых более 10-20 кошек и собак, и потому сумма, которую планируется выделить, и количество заявленных для акции животных - очень маленькие, тем более на 4 города. Они предложили отложить акцию уже на следующий год.

Шамшадин пояснил, что в сентябре управление отменять закупку не будет, но в ноябре-декабре этого года подготовит бюджетную заявку на 2024 год и увеличит число животных и планируемую для этого сумму.

Обсудили и увеличение количества бродячих животных на улицах и в лесопосадках области. Заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА напомнила, что недавно в лесопосадке возле Федоровской трассы волонтеры нашли 16 щенят, но это не единственный случай за последнее время.

Ольга Соловьёва (справа)

Ольга добавила, что сейчас в центр волонтеры привезли еще пять щенят, которых тоже нашли на улице - вероятно, их выкинули люди. Ветврачи и специалисты добавили, что им также часто поступают заявки от населения о том, что находят щенят, за последнее время, например, было еще 3-4 таких случая. Часто щенят находят, например, на дачах.

Огромное недовольство у волонтеров и ветврачей вызвала база данных Tanba - именно в нее будут вносить данные о чипировании, так как этот подрядчик выиграл госзакупку.

- Сейчас данные мы забиваем данные в международную базу Animal-ID, и, думаю, с 1 сентября мы продолжим это делать. Я против «Танбы»! - пояснила свою позицию владелец ветклиники VetZabota Елена КАДЫНЦЕВА. - Я знаю, что большинство заводчиков, которые обращаются в нашу клинику, не собираются вбивать свои данные в «Танбу». Нас не устраивают условия, которые там прописаны.

Талгат Шамшадин пояснил, что согласно Закону «Об ответственном обращении с животными» с 1 сентября ветклиники обязаны предоставлять управлению все данные о чипированных животных и их владельцах и их обязательно нужно вносить именно в «Танбу».

- Министерство цифровизации РК выступило с предложением вносить все данные в eGov. Это намного удобнее, чем «Танба», - пояснила Ольга. - «Танба» - частная структура, которая будет владеть нашими данными, лучше пусть они будут у государства.

Она добавила, что представители этой базы отказались продавать ей свои чипы, узнав, что она хочет вносить данные в другую базу. Елена и Ольга считают, что «Танба» хочет монополизировать рынок, а у каждого владельца собак должен быть выбор, в какую базу данных вносить свои данные. Чиновники из ветуправления аргументировали, что хотят, чтобы по республике или хотя бы по нашей области была бы одна единая база.

- Что будут делать власти, если многие ветклиники области откажутся сотрудничать с «Танбой»? - спросил корреспондент "НГ" у чиновников.

- Акимат области выделил нам из бюджета средства именно на содержание этой программы и, так как мы объявили госзакупки и победила «Танба», по законодательству РК мы не можем поставить другого подрядчика, - ответила заместитель руководителя управления ветеринарии области Айнагуль КУШУБЕНОВА. - Их победа на конкурсе абсолютна законна, и мы будем работать именно с этой базой.

- У частной организации будут хранится данные миллионов владельцев собак по всей стране. Вас это не смущает? Есть возможность собирать эти данные именно государству, и вы можете обратиться в Министерство экологии с таким предложением?

- Сегодня волонтеры на круглом столе предложили нам собирать эти данные через ЦОНы, такое предложение мы рассмотрим. Обратимся с ним в минэкологии, - пояснила Кушубенова. - Вообще, все подрядные организации, которые участвуют в конкурсах по РК, частные. База данных находится в конкурентной среде.

Чиновники также пояснили, что «Танба» зарегистрирована в КНБ РК, у нее есть все сертификаты на сбор данных. Также добавили, что она соответствует техспецификации и защищена от кибератак и утечек информации.

- Как будет проходить чипирование в отдаленных районах области, селах? Не везде есть ветклиники, хотя ранее нам говорили, что за дополнительную плату ветврачи смогут приехать в села. Как эту проблему решает ваше управление?

- В райцентрах у нас есть ветстанции, но помимо этого есть и ветеринарные пункты, где есть ветврачи, фельдшеры и санитары. Они работают в селах и сельских округах. Необходимости ехать в райцентр у сельчан нет, главное, чтобы они были готовы к чипированию своих питомцев. Пока что цена на чипирование не установлена, это все будет по итогам госзакупок решаться. Думаем, что поставим одинаковую цену по области.

Сегодня, 21 августа, управление также планирует провести конференцию на тему обязательного чипирования в режиме онлайн для чиновников управления, ветврачей и волонтеров.

Фото Андрея СКИБЫ