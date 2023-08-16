На зданиях бывших ресторанов McDonald’s минувшей ночью изменили вывески, сообщает Zakon.kz.

Изменения заметили алматинцы и поделились видеозаписями. На вывесках – разные имена: "Мен Аружанмын", "Мен Алинамын", Мен "Мадиярмын" и т.д. В Костанае ресторан теперь называется "Мен Юлиямын". Казахстанцы логично задались вопросом: "Значит ли это, что рестораторы определились с названием заведений?"

В управляющей компании прокомментировали новшество, но не раскрыли его суть, пообещав сделать это позже.

"На данном этапе мы можем сказать, что вывески 24 ресторанов в 6 городах Казахстана были изменены на новые", – рассказали в пресс-службе ТОО "Food Solutions KZ".

5 января 2023 года McDonald’s прекратил работу в Казахстане. Спустя менее двух недель стало известно, что сеть питания "Вкусно – и точка" подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане. В конце января бывшие рестораны McDonald’s открылись в Казахстане без названия.