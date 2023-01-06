О прекращении работы под брендом McDonald's сообщило ТОО "Food Solution KZ" сообщило вчера, 5 января, вечером на своей странице в Instagram. Компания указала, что причиной такого решения стали ограничения в поставках.

Между тем, управляющая компания намерена вернуться к работе, но уже под новым брендом. Каким и когда, пока не сообщается.

«После открытия сети ресторанов посетителям будут предложены продукты высокого качества, разнообразное меню и гостеприимный сервис», - говорится в сообщении компании. – «Рестораны быстрого обслуживания продолжат работу в соответствии с действующими высокими стандартами, ценностями и принципами ведения бизнеса.»

Напомним, ранее издание Bloomberg, ссылаясь на свои инсточники, сообщила, что причиной ухода сети из Казахстана стали перебои с поставками мяса из России, возникшие после вторжения в Украину.