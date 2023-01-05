Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена уйти из Казахстана, сообщает КазТАГ со ссылкой на Bloomberg.

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«Как сообщили информированные источники, корпорация McDonald's намерена покинуть Казахстан. Причиной стали перебои с поставками мяса из России, возникшие после вторжения в Украину. Всего через шесть лет работы крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания уходит из граничащей с Россией на севере страны с 20-миллионным населением. Прошлогоднее вторжение России изменило глобальные цепочки поставок и это отразилось на бывшей советской республике», - пишет издание.

При этом отмечается, что заменить поставщика котлет не удалось.

«Как сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными, хотя на казахстанские предприятия не распространяются санкции против Москвы, McDonald's, который покинул Россию после вторжения, запретил своему местному франчайзи закупать мясные котлеты у российских поставщиков. 24 ресторана McDonald's, принадлежащие TOO «Food Solutions KZ», приостановили свою работу в ноябре, сославшись на проблемы с поставками. По информации источников, казахстанский бизнес не может закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, а более высокие цены и транспортные расходы на доставку товаров по огромной территории страны означали бы ведение бизнеса в убыток. McDonald's отказался от комментариев», - отмечается в сообщении.

По информации издания, ситуация с McDonald's в Казахстане осложняется тем, что владельцем франшизы является Кайрат Боранбаев, который был задержан в марте по обвинению в хищениях.

«Боранбаев, родственник бывшего президента Нурсултана Назарбаева, который попал в немилость к новому руководству страны после массовых беспорядков год назад, открыл сеть ресторанов быстрого питания в Казахстан в 2016 году. Боранбаев также владел франшизой McDonald's в Беларуси, которая в прошлом году лишилась лицензии из-за проблем с поставками», - пишет Bloomberg.

Как напоминает издание, McDonald's, чей приход в Советский Союз в 1990 году стал символом открытости экономики страны и ее поворота к капитализму, продал свой портфель ресторанов в России в мае. На пике своего развития до вторжения в Украину McDonald's управлял 853 ресторанами в России. Александр Говор, купивший рестораны у McDonald's, снова открыл их под новым брендом «Вкусно и точка».