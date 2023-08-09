Об этом сегодня, 9 августа, сообщили на страничке Департамента полиции в Facebook. Водитель, который закрасил двойную сплошную линию черной краской, пытался упростить въезд во двор частного дома. Но его застукал патруль.

Фото из архива "НГ"

- Житель областного центра привлечен к административной ответственности по ст. 630 КоАП РК «Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений», - сообщили в полиции. - Санкция статьи предполагает штраф в размере 2 МРП. Самовольное вмешательство в организацию дорожного движения создает условия для совершения ДТП. Мы предупреждаем о мерах ответственности.

По данным полиции, с начала 2023 года за игнорирование требований дорожных знаков и разметки к административной ответственности привлекли больше 4 000 водителей.





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