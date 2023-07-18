В начале июля в Костанае объявили о новом способе выявления нарушителей ПДД - скрытом патрулировании. Это когда полицейские садятся в обычный автомобиль и пытаются без шума ловить нарушителей. Пока в областном ежедневно дежурят от одного до трех экипажей скрытого патруля. Корреспонденты «НГ» посмотрели, как это делают и насколько это эффективно.

Серый автомобиль мало чем отличается от такси, на котором мы приехали в департамент полиции. Машину скрытого патрулирования выдают только синие госномера и сотрудники в форме в салоне. Если не приглядываться, то не заметишь разницы.

- Костанай у нас условно разбит на три зоны, мы сегодня работаем в центральной части, - комментирует заместитель начальника местной полицейской службы УП Костаная Алмат КАРЫМСАКОВ. - Я сейчас связался с командиром роты центральной части, чтобы он был готов принять наше сообщение. Мы фиксируем нарушение, сообщаем патрулю, который останавливает нарушителя. У скрытого патрулирования главная задача - усилить эффект присутствия полицейских на дорогах. Например, когда я еду на патрульной машине, то вижу мало нарушений. Когда еду на личном транспорте, замечаю больше нарушений. То есть, патрульная машина дисциплинирует водителей, но когда она уезжает, водитель расслабляется. Теперь же водитель всегда должен держать в уме, что рядом может быть скрытый патруль.

Скрытый патруль уделяет внимание нарушениям дорожной разметки, проезду на красный сигнал светофора. Внутри планшет, который постоянно ведет видеозапись происходящего, ее качество позволяет различить госномер.

Наш автомобиль встал на перекрестке улиц Тауелсиздик-Козыбаева. Спустя пять минут замечаем белый «шевроле кобальт», который не пропустил пешехода на "зебре". Но вечером в понедельник свободных патрулей не нашлось, а скрытый патруль не смог бы пересечь перекресток без нарушения правил, поэтому и не догнал нарушителя.

- Ничего страшного, , - успокаивает Карымсаков, - на планшете ведется запись, мы ее сохраним и после вызовем водителя уведомлением. В соцсетях часто публикуют видео с нарушениями. Мы это все видим и впоследствии дорабатываем.

Постояв еще немного, наш скрытый патруль переезжает на другую улицу. Правда, за час нам так и не удалось найти других нарушителей. В полиции говорят, что успех таких рейдов бывает каждый раз разным. За первую неделю скрытый патруль выявил больше 250 нарушителей.

- Если вы не нарушаете, то и нечего бояться, вас никто не остановит, - отмечает Карымсаков. - Я вот общаюсь с друзьями вне работы, многие уже спрашивали у меня, что такое скрытое патрулирование. То есть такая профилактика работает.

Спросили корреспонденты «НГ» и о новой дорожной разметке, когда по инициативе полиции в Костанае увеличилось количество двойных сплошных и сократили количество левых поворотов. Получается - полиция изменила разметку и теперь ищет тех, кто ее нарушит?

- Я в должности уже год, мы неоднократно призывали водителей, проводили разъяснительную работу, штрафовали водителей, но снизить количество ДТП не получается, они наоборот растут, - отвечает заместитель начальника МПС. - Раз народ не может приучиться следовать ПДД, то нужно усложнить возможность для нарушения правил. Если он поворачивает налево, создает помеху для других транспортных средств и тем самым создает риск ДТП, то этот маневр стоит сделать невозможным. Пускай водитель будет добираться до работы на две минуты дольше, но безопасно. Каждый должен чем-то пожертвовать, чтобы снизить количество аварий.

Фото Георгия ГОВОРОВА