В первом полугодии стартовали только 10 из 72 проектов в сфере АПК, заявленных в начале 2023 года. Если инвестиционный план будет выполнен в полном объеме, в регион поступят до 28,5 млрд тенге. Пока этот показатель составляет 815 млн тенге - меньше, чем 3% от запланированного инвестиционного портфеля. Статистику сообщили 1 августа на расширенном заседании областного акимата.

Если представить инвестиционную активность на карте региона в цвете, картина будет неоднородной.

В Костанае, Житикаринском, Карасуском, Сарыкольском, Узункольском, Федоровском районах число инвестпроектов увеличивается, а в Аркалыке, Алтынсаринском, Амангельдинском, Карабалыкском, Мендыкаринском районах отмечается сокращение как стоимости проектов, так и числа рабочих мест.

- Городом Аркалык представлены проект ТОО "Ұрпақ-Агро" - строительство откормочной площадки на 5 тысяч голов КРС с созданием интегрированного производства по выпуску свежеохлажденного мяса говядиныс, где стоимость и мощность проекта уменьшена в 4 раза, - привел пример руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Ибрагим БЕКМУХАМЕДОВ.

Аким Аркалыка Амирхан АСАНОВ пояснил, что проект не получил финансирования, поэтому местные чиновники ищут новые источники. До конца этого года намерены запустить данный проект.

Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ сразу напомнил - нужно воспользоваться программой льготного кредитования «под 1%» (это условное название госпрограммы - "НГ"). Отметим, что правила кредитования до сих пор не разработаны. Хотя планировали до конца июля утвердить документ, а уже в августе финансировать проекты.

Глава региона поручил акимам Аркалыка и Амангельдинского района использовать возможности программы, чтобы повысить показатели инвестиционной активности. И пообещал, что в рамках предстоящего 3 августа инвестиционного форума примут решение по правилам льготного кредитования для южных регионов области.

Не обошла порция критики и акима Алтынсаринского района Арнура САРТОВА. Тот сообщил, что инвестпроект решили перенести на следующий год, так как не смогли вовремя получить земельный участок.

- Не принимается! - сказал Аксакалов. - Вы заявили проект в начале года. Значит, проработали его некачественно. Получается, лишь бы заявить, лишь бы сказать. Зачем пустые слова, пустые обещания? Если с одним проектов не получается, давайте, компенсируйте! Время проходит, через эти проекты создаются рабочие места

- Принимается, - согласился с критикой Сартов.

В целом руководство области отметило недостаточную работу местных акиматов по сопровождению всех этапов реализации проектов.

- Вследствие чего неверно оцениваются текущий статус проектов и стадия их проработки, соответственно и сроки ввода в эксплуатацию, - отметил руководитель профильного управления.

При этом выделил причину несвоевременного запуска инвестпроектов - отсутствие утвержденных правил кредитования в сфере АПК.

- Не предоставляется возможным получение бюджетного кредита, что не позволяет структурирование сделки с АО "Банк Развития Казахстана", - уточнил Бекумухамедов.

Заместитель акима области Аран АБЕНОВ в своем резюме все же обозначил, что значительное количество проектов не соответствует критериям инвестиционных проектов.

- Реализация таких проектов не предполагает создание какого-либо производства, а значит не несет социально-экономического эффекта для того или иного региона. Более того, во многих регионах инвестпроекты напрвлены на строительство зернохранилищ, ангаров, а на подобных преоктах будут созданы всего одно, максимум два рабочих места. А основной критерий, который поставили в начале года, это создание рабочих мест. И это в первую очередь, - сказал заместитель акима.

Абенов уточнил, что в ближайшее время в профильном министерстве примут правила.

- Акиматам районов, участникам совместно с СПК "Тобол" надо приступить к работе по обеспечению залогового имущества, - добавил он.

Аким области также отметил, что в ближайшее время представят проекты в обрабатывающей промышленности.

- Мы сейчас прорабатываем несколько инвестиционных проектов в направлении переработки полезных ископаемых и переработки продукции сельского хозяйства, - уточнил он. И добавил: - Мы готовы под приоритетные отрасли менять программы, открывать набор по востребованным специальностям, принимать квалифицированных преподавателей, в том числе зарубежных. Образование должно оперативно реагировать на изменение, учитывая перспективы развития обрабатывающей промышленности.

Рассказал и о работе по развитию логистики. На особом контроле - строительство дорог вокруг Аркалыка. Аким еще раз подчеркнул , что этот город должен стать одним из транспортных центров, что позволит развивать МСБ в регионе.

Выразил глава области и намерение поделиться энергоресурсами с потенциальными инвесторами.

- Надо дать возможность инвесторам подключиться к коммуникациям, запасы мощностей позволяет, - заверил Аксакалов.

По данным акима, в области имеются запасы электроэнергии - 1376 мегаватт, мегаватт, теплоснабжения - 1128 гигакалорий/час, воды - 734 000 куб. м/сутки.

- По газу - минимальные, - отметил Аксакалов. - Мы надеемся на запуск станции. Дополнительно отрабатываем с правительством по вопросу о приобретении дополнительного объема газа для расширения производства и открытия новых производств.

Сегодня в области производством промышленной продукции занимаются более 900 субъектов, в них работают 42 тысячи человек. Сформирован пул из 46 индустриальных инвестиционных проектов на сумму 2,6 трлн тенге с созданием 10,6 тысяч рабочих мест. В этом году запланирован запуск 13-ти проектов общей стоимостью 131 млрд тенге и 1 700 новых рабочих мест.