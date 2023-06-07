Аркалык сегодня активно развивается, идет строительство новых и восстановление некогда заброшенных зданий. Население постепенно растет. Только с начала этого года сюда из южных областей республики приехали 30 семей. Государство намерено вложить в регион крупные суммы.

Но тупиковое расположение города сильно тормозит его развитие. Строительством дорог и дорожной инфраструктуры озабочены на уровне правительства. Не сразу, как хотелось бы, но продвижение в этой части есть.

В этом году завершится строительство участка республиканской трассы "Жезказган-Петропавловск" от Аркалыка до границы Акмолинской области. Подрядная организация ТОО «Караганда жолдары» проводит средний ремонт на 38 км, который планируют завершить в конце июля. Стоимость проекта 2,4 млрд тенге.

После дорожно-ремонтные работы на этой трассе продолжат на территории Акмолинской области, всего 36 км от п. Валихановка до г. Державинск. Для этого проекта потребуется 3,3 млрд тенге, но в этом году в профильном министерстве одобрили лишь 950 млн тенге, этого хватит лишь на ремонт 9 км автотрассы. Оставшиеся 27 км, есть надежда, завершат в следующем году.

Другой участок автодороги "Жезказган-Петропавловск" в 300 км Аркалык-Жезказган - еще одна приоритетная задача госорганов. Для ее решения на следующий год запланирован капитальный ремонт 53-х водопропускных труб на участке от Аркалыка до границы с Улытауской областью. В этом году разрабатывают ПСД.

Останется на этой трассе еще 92 км от г. Державинск до г. Есиль, которые нужно будет привести нормативное состояние, уточнили в пресс-службе акима области. Для этого потребуется примерно 9 млрд тенге.

С улучшением дорожных условий Аркалык получит возможность привлечь больше транспортного трафика и стать важным узловым хабом экономической сети, уверены чиновники.

- Тогда весь груз с юга страны пойдет в центр, на север и в РФ через Аркалык, - отметил аким области Кумар Аксакалов в ходе своего рабочего визита 1 июня в Аркалык. - Все это повлияет на снижение себестоимости продукции. Весь товар с южных рубежей страны пойдет через нас.

Тем временем, некоторые пользователи социальных сетей скептически отнеслись к подобным инициативам власти.

- Дорогу на Джезгазган строят уже 40 лет. Железнодорожная ветка на Шубаркуль построена, но Аркалык так и остаётся «Нью-Васюки»

Другие же в комментариях отмечают необходимость строительства железнодорожных путей.

- Вопрос о "тупиковом положении" города может решить и активизация железнодорожного пути в направлении юга через Аркалык, Жезказган, далее в Кызылорду и Туркестан. Вот здесь, наверное, было бы замечательное соединение юга со столицей, - отметил подписчик нашего Instagram-профиля.

- Надо развить железнодорожные пути и сделать центральным логистических пунктом г. Жезказган, - отметил другой пользователь.