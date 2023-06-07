Речь идет об Аркалыке, а также Амангельдинском и Джангельдинском районах. Эту инициативу руководство АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» обсуждает с местными чиновниками уже на протяжении полутора лет. На прошлой неделе детали обговорили и с нынешним акимом области.

И, кажется, Кумар АКСАКАЛОВ решительно настроен реализовать эту программу. На прошлой неделе в ходе своего рабочего визита по южным регионам области он активно презентовал ее местным предпринимателям.

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Финансовое агентство совместно с местным исполнительным органом (в соотношении 2:1) намерены субсидировать процентные ставки по кредитам субъектов МСБ. При этом в результате субсидирования конечная ставка вознаграждения для предпринимателя составит от 1% до 8,5 % годовых. В случае недостатка залогового обеспечения в фонде «Даму» готовы предоставить гарантии в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы до 85%. При этом кредитные каникулы в рамках проекта составляют 2 года.

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Аксакалов делает акцент на приоритетность выбора проектов. Прежде всего будут рассматриваться бизнес-предложения в отрасли обрабатывающей промышленности и АПК, а также инициативы, направленные на развитие инфраструктуры Аркалыка. Кроме этого, стоимость проекта должна быть не менее 100 млн тенге.

- Сейчас набирайте пул проектов, - обратился он к местному бизнес-сообществу. - Давайте рассмотрим.

Отметим, что окончательно программу еще не утвердили. В региональном филиале фонда «Даму» уточнили, что они готовы хоть завтра профинансировать предпринимателей. Последнее решение должно принять руководство области.