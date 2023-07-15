Через подростка мошенники получали деньги, похищенные у пенсионеров. Сумма ущерба составила более 6 млн тенге. Дроппера задержали сотрудники подразделения «CyberPol», сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

В полицию обратилось пять жителей области, которые рассказали, что пострадали от действий мошенников. Все потерпевшие – пенсионеры. К примеру, 72-х летней жительнице областного центра позвонили на домашний телефон и сообщили, что ее внучка попала в ДТП в Германии, и попросили приготовить для передачи 4 млн тенге. Пенсионерка деньги собрала и передала их парню, который пришел к ней домой.

- Буквально на днях сотрудники полиции раскрыли аналогичные факты, где была задержана девушка, которая используя ту же схему, обманула граждан на 20 млн тенге. Но она тщательно маскировалась, меняла внешность. Здесь же молодой человек не утруждал себя и просто приходил за деньгами, - рассказал сотрудник подразделения «CyberPol» Олжас МАГЫПАРОВ.

В рамках начатого досудебного расследования по статье 190 ч 3 УК РК «Мошенничество» было выяснено, что молодой человек нашел работу через приложение Telegram на сайте бесплатных объявлений. Ему предложили работу курьера, после того, как он согласился, стал получать четкие инструкции: где, что и откуда забрать. Его заработок составлял 10% от суммы. Полученные деньги он потратил на телефон и развлечения.

В настоящее время в рамках расследования проводятся необходимые следственные действия.

Полиция обращается к пенсионерам и всем жителям области с просьбой не реагировать на подобные требования и сразу обращаться в полицию.

- Поговорите со своими близкими людьми, которые в силу возраста доверчивы. Предупредите их, чтобы без вашего ведома не совершали никаких действий, если он столкнулись с такой ситуацией. Будьте внимательны и бдительны! - говорится в сообщении полиции.

Читайте также:

За обман ответят дропперы. Но не все - Ущерб, нанесенный телефонными аферистами жительнице Костаная, частично взыскал суд в Астане