В полицию поступили заявления от шести жителей Костаная о том, что их обманули мошенники. Сумма ущерба составила более 20 млн тенге, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

По всем обращениям были начаты досудебные расследования по ч. 3 ст. 190 УК РК "Мошенничество" К расследованию приступили сотрудники подразделения "CyberPol" и управления полиции города Костаная.

– При проведении оперативно-следственных действия было установлено, что пострадавшие - люди пенсионного и предпенсионного возраста. Им поступали звонки на домашний телефон и неизвестные сообщали, что их родственники попали в ДТП. Мошенники просили передать деньги, которые есть в семье, – рассказал сотрудник подразделения "CyberPol" Олжас МАГЫПАРОВ.

Потерпевшие передавали деньги девушке, которая приходила к ним домой. Описания ее внешности разнились, но как оказалась в дальнейшем, она использовала парики, темные очки и разные головные уборы – от платка до кепки.

– Задержали мошенницу в номере люкс в одной из гостиниц Костаная. У нее были изъяты 800 тысяч тенге. Остальные средства она потратила на приобретение дорогого телефона, вещей и развлечения, – пояснил Олжас Магыпаров.

В настоящее время подозреваемая водворена в ИВС в порядке ст. 128 УПК РК.