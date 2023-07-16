Типичная проблема для жителей частных домов в Костанае: по тем или иным причинам им мешают деревья. Те самые, за судьбу которых горожане переживают всей душой, наблюдая за их массовым оболваниванием на улицах. Причем кронируют по заданию акимата живые тополя, упорно не замечая аварийных, у которых ветки находятся над электропроводами или газовыми трубами. Можно ли добиться, чтобы мешающее вам и представляющее опасность дерево спилили за государственный счет? Попытаемся разобраться.

Над проводами и газовой трубой

Анастасия МУДРАЯ живет в частном доме № 152 по ул. Шипина. Рядом со стеной - старый тополь, который частично засыхает.

Ветки тополя возле дома № 152 по ул. Шипина могут задеть электропровода и газовую трубу

- Ветки сухие, гнутся и трещат при сильном ветре, а потом падают во двор. А над ними ведь электропровода и газовая труба! - возмущается Анастасия. - Я боюсь, что они могут упасть на моих детей и других людей! Я хочу, чтобы дерево спилили.

По словам Анастасии, ее родители подали в iKomek заявку, которую перенаправили в отдел ЖКХ акимата Костаная.

Некоторые ветки тополя возле дома № 152 по ул. Шипина уже засохли

- Мне позвонили специалисты из ЖКХ и пояснили, что дерево находится на расстоянии менее 5 м от двора дома, поэтому эта работа не в компетенции их отдела, - рассказала «НГ» женщина. - Весь город кронируют, а наш тополь никак не хотят!

Во двор Анастасии Мудрой часто падают сухие ветки тополя

15 июня обратились письменно в отдел ЖКХ. Специалисты все-таки осмотрели дерево и признали его аварийным. Пообещали спилить в начале июля. 10 июля Анастасия Мудрая сообщила «НГ», что дерево все еще на месте и по-прежнему опасно для окружающих.

Через портал и на бумаге

«НГ» направила запрос в отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная: что нужно сделать, чтобы дерево спилили за счет госбюджета и почему расстояние от дома до дерева должно составлять именно 5 м.

В частном секторе по ул. Шипина много деревьев рядом с домами. Возможно, когда-то здесь была аллея

Руководитель отдела ЖКХ Данияр САБИТОВ сообщил, что вырубка деревьев - это госуслуга, поэтому заявку можно подать на портале электронного лицензирования через вкладку «Выдача разрешения на вырубку деревьев».

Корреспондент «НГ» попытался подать заявку через портал. После заполнения полей с ИИН и паролем на экране появилось сообщение о том, что номер не зарегистрирован в базе мобильных граждан (БМГ) и нужно зарегистрироваться либо в приложении eGovmobile, либо на сайте eGov.kz. А для этого нужна электронно-цифровая подпись (ЭЦП). Я скачал приложение eGovmobile и после регистрации получил ЭЦП.

После получения перешел на сайт электронного лицензирования. Среди услуг/категорий выбираем «Охрана окружающей среды» и ищем «Выдачу разрешения на вырубку деревьев». Здесь могут подать заявления физические и юридические лица, а также ИП. Нажимаем кнопку «Заказать услугу онлайн». Выбираем регион и ищем в списке отдел ЖКХ акимата Костаная (либо отделы ЖКХ городов и районов области). Заполняем все контактные данные. Портал просит указать правоустанавливающие сведения на земельный участок, поэтому дальше заполнять заявку я не стал, но сделал вывод: система работает.

Второй вариант - письменное обращение в отдел ЖКХ с просьбой обследовать дерево для возможного кронирования.

- В соответствии с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях» вырубить дерево можно только с разрешения отдела ЖКХ, с предварительным выездом нашего специалиста на место вырубки для точного определения количественного, породного состава, состояния и месторасположения деревьев в соответствии с реестром зеленых насаждений и заполнением им акта обследования зеленых насаждений по форме согласно приложению № 2 к Правилам благоустройства территорий городов и населенных пунктов Костанайской области, - пояснил Данияр Сабитов. - При получении разрешения на вырубку деревьев физическим и юридическим лицам нужно предоставить гарантийное письмо о компенсационной посадке взамен вырубленных деревьев по форме согласно приложению № 3 к настоящим правилам.

В правилах указано, что акимат не может кронировать или производить вырубку дерева, если оно находится на расстоянии 5 м от строения или сооружения. То есть, пояснил Сабитов, 5 м от забора - это и есть прилегающая территория, а значит, частная.

Дерево возле дома Анастасии находится на расстоянии менее 5 метров от забора, тем не менее акимат все равно будет его вырубать или кронировать. Вероятно, потому что его признали опасным.

А если за деньги?

Спилом деревьев в Костанае занимаются и частные фирмы, их объявления висят на многих автобусных остановках. Анастасия позвонила по указанному номеру, мужчина пояснил, что стоить это будет от 70 000 до 100 000 тенге в зависимости от сложности работ.

В объявлении указано, что бригада работает с госорганами, ПКСК и частниками

Корреспондент «НГ» тоже позвонил по первому попавшемуся объявлению, чтобы узнать расценки и согласованы ли их действия с акиматом.

- Насчет цены сказать не могу, - ответил автор объявления. - Нужно сначала приехать на место и посмотреть, что за дерево и в каком оно состоянии.

На вопрос о согласовании работы с акиматом отвечать не стал. Позже спросил в WhatsApp, что это за дерево и где оно находится. Прочитал уточнения, но ничего не написал.

В самом объявлении написано, что бригада работает с госучреждениями, ПКСК, по госзакупкам и с частными организациями.

Тополь и ныне там...

В 2021 году «НГ» писала о тополе возле дома № 1 во втором проезде ул. Лермонтова. В этом доме живет 85-летний пенсионер Николай Маслов, который через своего соседа и обратился в редакцию с этой проблемой.

Тополь возле дома № 1 во втором проезде ул. Лермонтова опасен для газовой трубы и электролинии

12 июля 2021 года в отделе ЖКХ сообщили, что будут разбираться, в чьей именно это компетенции и несет ли госорган ответственность за этот участок или нет. 14 июля добавили: дерево осмотрели, приняли решение, что оно не аварийное. Тем не менее пообещали спилить, но только осенью.

В сентябре 2022 года к нам обратился сосед пенсионера и сообщил, что спустя год дерево так и не спилили.

- Газовая труба на балансе АО «КазТрансГаз Аймак», соответственно, зеленые насаждения вблизи газовой трубы - в охранной зоне, - комментировал «НГ» в прошлом году Данияр Сабитов. - Рекомендуем обратиться в АО «КазТрансГаз Аймак». Вырубка зеленого насаждения (спил деревьев) является государственной услугой. Заявки на данную услугу поступают через портал электронного правительства egov.kz. Поступившие обращения отрабатываются в установленные законом сроки.

4 июля 2023 года Сабитов пояснил: сделали кронирование ветвей тополя во избежание повреждений линии газопровода.

10 июля корреспондент «НГ» приехал по этому адресу. Пенсионера дома не было, но его жена пояснила, что тополь никто не кронировал. По ее словам, ни газовики, ни специалисты отдела ЖКХ не приезжали. Женщина переживает за детей, которых очень много в частном секторе.

Второй проезд ул. Лермонтова, 1. На тополе кто-то ободрал кору

Дерево находится между домом № 1 и № 2 «А» по ул. Лермонтова, позади Oil-центра по ул. Каирбекова. Его ветки свисают над газовой трубой, недалеко здесь и до электроопоры. Несколько веток уже стали засыхать. Возможно, тополь пытались погубить, сняв кору по окружности ствола, но сделать это помешал забор.

Итак, есть два способа спилить дерево. Можно доказать, что оно аварийное и не находится на частной территории, обратиться в акимат и ждать, ждать, ждать. Либо получить там же разрешение на спил и вызвать частника за свои кровные, что совсем недешево.

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