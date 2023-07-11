Потом их обещают высадить на прежнее место, но сколько деревьев останутся в живых после двойной пересадки - неизвестно. Реконструкцию водопровода, из-за которого сосны придется выкопать, ГКП "Костанай-Су" проводит на ул. Урицкого, в границах пр. Аль-Фараби и ул. Пушкина, и на ул. Тәуелсіздік, в границах улиц Урицкого и Бородина.

В апреле 2023 года на этом участке ул. Тәуелсіздік в рамках подготовки к Межрегиональному форуму России и Казахстана высадили несколько десятков сосен. Общее число высаженных по всему городу саженцев - 1626. Кроме сосен высадили еще 255 пирамидальных тополей, 75 056 единиц кизильника и посеяли 22 200 кв. м газона. Как сообщал "НГ" аким областного центра Марат Жундубаев, для озеленения из бюджета города выделили 595 227 668,16 тенге.

11 июля корреспондент "НГ" насчитала по той стороне ул. Тәуелсіздік, где уже лежат подготовленные трубы, 44 живых башкирских дерева, а также более 70 других старых и молодых деревьев, среди которых преобладают тополя и березы. Кроме того, вдоль бордюра здесь высажен кизильник. В этот же день рабочие готовились заменить неприжившиеся кусты.

- В связи с реализацией проекта по реконструкции водопровода подрядной организацией ТОО «СК-Ретма» будут пересажены зеленые насаждения в специально отведенные места на период строительства с последующей высадкой на прежнее место, а также будет восстановлено благоустройство данной территории, - заявили в ГКП "Костанай-Су". - Срок реализации проекта - до 16 августа. Высаженный кизильник будет также восстановлен.

В ГКП сообщили, что проект реконструкции был разработан еще в 2021 году. Согласно данным портала госзакупок, договор на сумму почти 62,5 млн тенге с подрядчиком был заключен 23 февраля 2023 года. Так что вопрос согласованности действий коммунальных служб и властей города остается открытым. Как и о том, сколько еще сосен потеряет город.

В июне по всему городу убрали 10 деревьев, привезенных из Башкирии: 8 сосен и 2 пирамидальных тополя. Отдел ЖКХ тогда, ссылаясь на ботаников, отметил, что гибель до 10-15% деревьев от общего высаженного объема является нормой.

Фото Ксении РЕБИК