Осенью этого года в Костанае планируется проведение XIX Межрегионального форума России и Казахстана. Как выяснила «НГ», подготовка к нему началась еще в ноябре прошлого года со строительства Smart-центра на месте кафе «Забава».

Розовые лавочки простояли в сквере больше 20 лет

- В рамках подготовки к Межрегиональному форуму, - сообщил в ответе на запрос «НГ» аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, - планируется строительство Smart-центра, реконструкция северной части Притобольского парка, ремонт освещения на улицах города, изготовление и установка остановочных павильонов, озеленение улиц, реконструкция фонтанов, замена брусчатка, ремонт фасадов многоэтажных домов, капитальный ремонт домов и оформление города, средний ремонт пр. Абая в границах улиц Тауелсиздик-путепровод, строительство дороги между северо-западной частью города и микрорайоном Аэропорт.

Общая площадь Smart-центра «Болашак» в микрорайоне Юбилейный - 12 000 кв. м, займет он 1,2 га, рассчитан на 650 учащихся.

- Будет современное здание, надеюсь, одно из красивейших в городе, - уточнял в ноябре 2022-го Жундубаев. - И территория будет соответствующим образом благоустроена. Рядом бульвар, озеленение - растения 13 видов, три фонтана.

В сквере по ул. Байтурсынова и Центральном сквере заменят 13 000 кв. м брусчатки

Озвученная тогда стоимость проекта равнялась 11,3 млрд тенге. Однако уже в декабре новый аким Костанайской области Кумар Аксакалов удешевил благоустройство вокруг Smart-центра более чем на 1 млрд тенге. Из планов исчезла аллея за 44,4 млн тенге (вместе с яблоневым садом, садом непрерывного цветения и т. п.), а также детская площадка за 74,4 млн тенге. Из трех фонтанов почти на миллиард тенге остается один - за 186,6 млн тенге. Существенно сокращены площади с твердым покрытием и, вероятно, изменится тип покрытий, так как стоимость уменьшается со 150,9 млн тенге до 46,4 млн тенге.

В итоге благоустройство Smart-центра, на которое намеревались потратить 1 990 448 284 тенге, должно уложиться в 718 741 901 тенге.

Марат Жундубаев также сообщил, что к приезду высоких гостей в Костанае заменят 13 000 кв. м брусчатки, на что уже выделили 119,3 млн тенге. В Центральном сквере и в сквере по ул. Байтурсынова установят 138 лавочек и 138 урн из мрамора за 50 млн тенге.

Вместо 128 старых лавочек и 128 урн в Центральном сквере появятся 138 новых скамеек и 138 урн из мрамора

Демонтировали в сквере 128 старых розовых лавочек и 128 урн, так что общее количество лавочек и урн увеличится.

- На обновление шести фонтанов направлено 280 млн тенге, - пояснил Жундубаев. - Из них два в Центральном сквере заменят полностью, на четырех в сквере по ул. Байтурсынов проведут текущий ремонт.

В рамках форума обновят 6 фонтанов, два из которых полностью заменят - на пешеходный и цветомузыкальный

Как уже сообщала «НГ», полностью поменяют фонтан, в котором был бегемотик - его сделают пешеходным, а саму скульптуру бегемотика подремонтируют и установят в сквере. Фонтан, в котором раньше были лебеди, сделают цветомузыкальным.

На пр. Абая заменят 13 577 м бордюра за 54,9 мн тенге в рамках среднего ремонта.

Кроме того, как уже также отмечала "НГ", в рамках подготовки к форуму высадили 1 626 сосен, 255 пирамидальных тополей, 75 056 единиц кизильника и посеяли 22 200 кв. м газона.

Кизильник из Башкирии высадили вдоль нескольких улиц и в Центральном сквере

- Для озеленения из бюджета города выделили 595 227 668,16 тенге, - сообщал «НГ» 28 апреля Марат Жундубаев. - В сумму вошло: покупка саженцев в питомнике Башкирии, подготовка лунок, обработка корней саженцев стимулятором корнеообразования, закладка удобрений до посадки, посадка, пролив саженцев с добавлением поверхностного удобрения, подвязка саженцев в колышкам, подготовка ленточной траншеи для посадки кизильника, закладка удобрений с плодородным черноземом до посадки, снова пролив саженцев с добавлением поверхностного удобрения.

Сосны из Башкирии подрядчик обязан холить и лелеять в течение трех лет

Аким пояснил - прежде, чем произвести закуп сосен в Башкирии, поставщики провели мониторинг казахстанских питомников, которые не смогли предложить качественную сосну в необходимых количествах. Предложение из Башкирского питомника соответствовало по качеству и количеству продукта. И по стоимости закупаемых работ не превышало расценок, установленных в Сборнике сметных цен. Жундубаев особо отметил, что поставщик в рамках гарантии обязуется в течение трех лет производить замену саженцев, которые не приживутся.

Озеленение проходит на двух проспектах - Абая и Назарбаева - и пяти улицах: Тәуелсіздік, Бородина, Л. Беды, Дощанова и Доненбаевой.

По данным «НГ», именно по этим улицам в строящийся Smart-центр повезут российскую делегацию, в том числе президента Владимира Путина, если он все-таки посетит Костанай. Форум проводится с участием глав государств Казахстана и России, но приедут ли оба президента в наш областной центр, пока не уточняется.



Фото Ольги ЛИХОГРАЙ