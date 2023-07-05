Решение по иску Галины Корчагиной к Бибигуль Изеновой и ОО «ОСИ «Достык-56» Костанайский городской суд вынес сегодня, 5 июля.

Корчагина требовала возместить сумму ущерба от затопления квартиры вместе с судебными издержками в размере 545 022 тенге. Судебное заседание сегодня проходило в том числе и в режиме онлайн - по видеосвязи в WhatsApp.

Судья Алия БУРАНОВА постановила взыскать с Изеновой в пользу Корчагиной 549 432 тенге, в остальной части иска - о том, что ущерб должно возместить еще и ОСИ - отказать.

- Основополагающим фактором для принятия такого решения явилась видеозапись (предоставленная суду на прошлом заседании председателем ОСИ «Достык-56» Аманжолом Ахметовым - «НГ»), из которой следует, что затопление произошло на кране, который расположен после гребенки присоединения к общему стояку, - пояснила Буранова. - Суд при принятии решения, также руководствовался нормами ст. 917 ГК РК (вред, причиненный неправомерными действиями (бездействием) имущественным правам граждан, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме - «НГ») и ч. 4 ст. 188 ГК РК - осуществление собственником своих правомочий не должно нарушать прав и охраняемых законом интересов других лиц и государства, собственник обязан принимать меры, предотвращающие ущерб здоровью граждан и окружающей среде, который может быть нанесен при осуществлении его прав. Взаимоотношения Изеновой, как собственника квартиры, и ОСИ, как обслуживающей организации строятся на типовом договоре между ними. Поэтому суд указал, что согласно ст. 4 Закона РК «О жилищных отношениях», использование жилища не должно приводить к его разрушению или порче, нарушать условия проживания других жильцов и причинять ущерб окружающей среде.

Решение еще не вступило в законную силу.

Как пояснил «НГ» представитель Бибигуль Изеновой Григорий Баринов, с решением суда он не согласен и считает, что ответственным лицом должно быть именно ОСИ «Достык-56». Поэтому сторона ответчика будет подавать жалобу в Костанайский областной суд.

Фото из архива "НГ"