Иск Галины Корчагиной к Бибигуль Изеновой и ОО «ОСИ «Достык-56» продолжили рассматривать в Костанайском городском суде сегодня, 4 июля. Корчагина требует возместить ей сумму ущерба в размере 545 022 тенге.

Женщина считает, что по вине ответчиков 28 февраля 2023 года затопило ее квартиру в доме № 56 по ул. Хакимжановой.

Заседание началось с попытки допросить ответчика, но Изеновой не было в зале суда, а по WhatsApp дозвониться не получилось. Судья Алия Буранова приняла решение продолжить процесс без ее допроса.

Суд изучил видео, предоставленное председателем ОО «ОСИ «Достык-56» Аманжолом АХМЕТОВЫМ, в котором 28 февраля он и сантехник обследуют трубу перед запорным краном водоснабжения в квартире Изеновой - в том месте, где произошел разрыв.

- Вот, посмотри! Резьбы нет, все болтается! Потрогай! - показывает сантехнику Ахметов. И поясняет, обращаясь к Булату Изенову (сын ответчицы - "НГ"). - А это все, начиная отсюда, частная собственность, ты должен за свой счет делать и никакое ОСИ тебе не обязано делать. Ты затопил не только свою квартиру, ты затопил и соседей! Мы будем писать коллективное письмо и будем подавать в суд на твои действия. Ты сдаешь квартиру и получаешь доход и никакую работу не делаешь по содержанию своего дома. Все ты будешь делать сам, и вызов электрика и сантехника тоже будешь оплачивать!

Эльдар Идрисов

В прениях представитель истицы Эльдар Идрисов пояснил, что согласен с иском и требует возместить ущерб.

Председатель ОСИ «Достык-56» Аманжол Ахметов отметил, что его ОСИ постоянно проводило ремонт дома и, в частности, труб:

Аманжол Ахметов

- До нас домом управляло ПКСК «Экстрим-13» и после них он был в ужасном состоянии: в подвале все было разбито, трубы текли. У нас есть фотографии, мы хотели подать на них в суд, но ПКСК закрылся и мы не успели. На те деньги, которые мы собирали с жильцов, сделали очень много: отремонтировали подвал до идеального состояния, в прошлом году сделали крышу на полмиллиона тенге, и все жалобы, которые были при ПКСК, они практически все были устранены. В этом году мы собрали около 800 000 тенге на ремонт подъездов, вчера уже начали делать его. Надеемся, что эти деньги пойдут именно на ремонт, а не для оплаты за вот таких недобросовестных собственников жилья, которые поступают таким образом, а на благое дело.

Ксения Горячая

Представитель ОСИ «Достык-56» Ксения Горячая отметила: было предоставлено достаточно доказательств того, что возмещать материальный ущерб за затопление истице должна только Изенова, но никак не ОСИ.

Представитель ответчицы Григорий БАРИНОВ показал суду фотоснимки протекших труб и заявил, что находятся они в зоне ответственности ОСИ:

Григорий Баринов

- Они принадлежат «Достык-56», которые сейчас всеми правдами и неправдами пытаются ввести суд в заблуждение - это мое личное мнение. На прошлом заседании было много свидетелей со стороны ОСИ, которые утверждали, что в квартире Изеновой в прошлом году производился ремонт труб. Но в таком случае должны были перекрыть стояки, а таких доказательств у нас нет.

Он напомнил: на прошлом заседании свидетель Булат Изенов говорил, что в квартире его матери действительно был ремонт, но меняли не трубы, а дверь.

Решение судья огласит завтра, 5 июля.

Фото Андрея СКИБЫ