Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев опроверг информацию о том, что саранча поразила десятки тысяч гектаров в Костанайской области, передает Informburo.kz. В Костанайской области пострадало только 500 га, заверил министр.

"Нет там речи о 12-20 тысяч га, 500 га пострадало. Мы вовремя всё пресекли, провели всю необходимую работу. Здесь, наверное, не стоит огульно обвинять", – сказал министр.

Он отметил, что министерство достаточно быстро среагировало на ситуацию.

"Это было 500 га ячменя. Я вам гарантирую, что всё, что раздувалось эти три дня о тысячах, десятках тысяч га не соответствует действительности", – сказал глава Минсельхоза.

Отмечается, что ежегодно министерство тратит 3,8 млрд тенге на обработку против вредителей.

В Костанайской области саранча атаковала посевы сельскохозяйственных культур. Местные СМИ сообщали, что на 1 июля обследование по выявлению стадных саранчовых в Костанайской области провели на площади 1,6 млн гектаров. Из них оказались заселёнными саранчой 445,174 тысячи гектаров, в том числе выше экономического порога вредоносности – 266 тысячи гектаров. Наибольшая площадь распространения отмечена в Жангельдинском и в Амангельдинском районах. Обработка ведется в девяти районах области.