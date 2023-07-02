Об этом сегодня, 2 июня, сообщили в пресс-службе костанайской областной территориальной инспекции МСХ РК. Сообщения о нашествии саранчи в нашем регионе начали поступать в редакцию "НГ" еще вчера. В инспекции отмечают, что пострадали в основном Жангельдинский и Амангельдинский районы.

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- По состоянию на 1 июля 2023 года обследования на выявление стадных саранчовых по Костанайской области проведено на площади 1 625,0 тыс.га, - сообщили в ведомстве. - Из них оказалось заселенными 445,174 тыс.га, в том числе выше экономического порога вредоносности 266,118 тыс.га. Наибольшая площадь распространения отмечена в Жангельдинском районе – 241,978 тыс.га, из них обработано 226,043 тыс.га, и в Амангельдинском районе – 14,275 тыс.га, вся данная площадь обработана.

Сотрудники инспекции зафиксировали перемещение саранчи на приграничные территории Наурузумского района, в том числе на посевы некоторых сельхозтоваропроизводителей. Но пока без значительного ущерба. Пока основная масса саранчи переместилась с посевов обратно в степь Жангельдинского района. За ними продолжают наблюдение специалисты.

- Защитные мероприятия против стадных саранчовых проводятся ежедневно, - отметили в теринспекции. - Но ситуация осложняется тем, что погодно-климатические условия не всегда позволяют проводить химические обработки, такие как дождь, сильные ветра с порывами, высокие температуры. Химические обработки, возможно проводить только в утреннее и вечернее время суток при температуре ниже +25С градусов. На сегодня все обработки идут и продолжаются.

Для осуществления защиты посевов задействованы: наземные вентиляторные опрыскиватели – 6 единиц, авиация – 2 единицы, газогенераторы – 5 единиц. Они меняют места дислокации по мере фиксирования угрозы. Технику распределили в Жангельдинском, Амангельдинском и Наурзумском районах, для осуществления контроля и проведения химических работ.