Информацию по текущей ситуации сегодня, 3 июля, предоставил руководитель отдела государственной областной теринспекции МСХ РК Тлек ТУЛЕБАЕВ. По его словам, и химпрепаратов, и техники для обработок достаточно.

По информации инспекции, обработки начались еще 23 мая. По данным на 3 июля, выше экономического порога вредоносности саранчой заселено 292 767 га, обработано из них 265 433 га.

- Наибольшая площадь распространения саранчи выше ЭПВ находится в Жангельдинском районе - 259 127 га, из них на сегодня обработаны 240 433 га, - привел данные Тулебаев, - в том числе на посевных культурах обработки аэрозольными газогенераторами и самолетами прошли на площади свыше 7 000 га, в Амангельдинском районе площадь выше экономического порога вредоносности - 16 975 га, обработано 15 275 га, в Алтынсаринском районе выше ЭПВ заселено 6 375 га, обработана вся данная площадь, в Денисовском районе обработаны на сегодня все 3 000 га.

Наличие саранчи зафиксировано также в Федоровском, Сарыкольском, Камыстинском, Наурзумском районах, в Аркалыке. Везде, по словам руководителя отдела, ведется мониторинг и идут защитные мероприятия на посевах, для чего задействованы наземные вентиляторные опрыскиватели – 9 единиц, 3 легких самолета, 6 дельтапланов, аэрозольные газогенераторы – 13. Они меняют места дислокации по мере фиксирования угрозы.

Данных по нанесенному сельхозпроизводителям ущербу пока нет.

Справочно: ЭПВ — экономический порог вредоносности - это плотность популяции в данном случае саранчи, при которой экономически целесообразно применять защитные мероприятия.

- В редакцию звонят главы КХ и заявляют, что саранча на их полях есть, но обработок никто не проводит, куда они могут обратиться? - задала вопрос корреспондент «НГ» .

- В районах есть подразделения теринспекции, а также филиалы РГУ «Методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов», - ответил Тулебаев, - информацию можно сообщить также в районные отделы сельского хозяйства.