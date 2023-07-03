Решение по иску Оксаны ИЛЬИНЫХ к ИП Брунер Костанайский городской суд вынес 1 июля. Ильиных требовала от перевозчика возместить моральный вред за агрессивное поведение водителя. 29 июня прошли прения сторон.

Суд постановил, удовлетворить иск частично - взыскать с ИП Брунер в пользу Ильиных 40 000 тенге. Решение еще не вступило в силу.

- Судья отметил - хоть представитель ИП Брунер указывал, что в данной ситуации виноват только водитель, перевозчик несет ответственность за действия своего сотрудника. Поэтому указанную сумму должен выплатить именно перевозчик, - пояснила «НГ» Ильиных. - Он сказал, что сумма, указанная мной изначально, завышена, но почему именно 40 000 тенге, не пояснил.

Решением суда Оксана Ильиных удовлетворена.

- Сумма эта для предприятия, конечно, небольшая, но смысл был не в деньгах, а в том, чтобы доказать, что предприятие несет ответственность за своих работников. И суд это подтвердил и именно на этом сделал акцент. Считаю суд выигранным, - сообщила она. - Апелляционную жалобу подавать не буду, но если ее подаст ИП Брунер, то я подам новый иск и буду требовать с них еще большую сумму. Я также намерена продолжить судится с водителем автобуса, хочу, чтобы он возместил мне моральный вред.

Сегодня, 3 июля, в телефонном разговоре с корреспондентом «НГ» директор ИП Брунер Александр БРУНЕР ответил:

- Пока без комментариев. Мы это решение еще и в глаза не видели!

Фото из архива «НГ»