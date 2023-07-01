Вчера, 30 июня, на участке пр. Абая от кольца на СХИ до пересечения с ул. Быковского сотрудники Национального центра качества дорожных активов (НЦКДА) по Костанайской области проверяли качество нового асфальта. За их работой наблюдали журналисты и сотрудник отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная.

Пока один сотрудник НЦКДА проверяет с помощью трехметровой линейки и щупа соответствие поперечных и продольных уклонов...

Ремонтные работы на пр. Абая начались еще в начале апреля, тогда этот участок дороги был закрыт для движения автомобилей. Закончили работы на вышеуказанном отрезке только в июня. В целом же полностью отремонтировать асфальт на пр. Абая планируют в августе. Подрядчик, который выполнял работы, - ТОО «АБЗ Плюс», заказчик - отдел ЖКХ акимата Костаная. Сейчас подрядчик перешел на другой участок пр. Абая - от улицы Хакимжановой до ул. Л. Беды.

...другой записывает полученные результаты, чтобы проверить соответствуют ли эти данные стандартам

От кольца СХИ до пересечения с ул. Быковского сотрудники НЦКДА с помощью трехметровой рейки проверяли поперечные и продольные уклоны на новом асфальте, проверяли его ровность. Они замеряли просветы с помощью щупа: вставляли его под рейку и смотрели на щупе расстояние в миллиметрах. На основании этой информации заказчик и НЦКДА будут принимать дальнейшее решение.

- Если найдем недочеты - заставим подрядчика переделать работу до конца июля, если же нет, они пока оставят все как есть, но в любом случае гарантийный срок у нового асфальта - 3 года и если за этот период найдем какие-то скрытые дефекты, то в рабочем порядке будем направлять письма в адрес подрядчика, он будет устранять, - пояснил журналистам главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Чингиз ОМАРОВ. - Данное мероприятие было запланированное, у нас есть график, согласованный с НЦКДА, вместе с ними мы выезжаем на объекты. Я слышал, что по новому асфальту уже были жалобы от населения в соцсетях и СМИ. Но жалоб от населения в наш отдел не поступало, про службу iKomek ничего не могу сказать, но к нам они ничего не направляли.

Он отметил, что сейчас ремонтные работы уже прошли на многих участках дорог Костаная и поступают жалобы в основном на качество асфальта, но не только. Специалисты отдела ЖКХ рассматривают замечания и если находят нарушения, то сообщают подрядчику и требуют устранить.

- Есть замечания: образовалась колея, также на подъездах к перекресткам (на подъезде к кольцу и пр. Абая со стороны ул. В. Интернационалистов и пересечении пр. Абая и ул. Быковского), где происходит торможение, продольная ровность не соответствует стандартам: по продольной ровности разрешается просвет до 3 мм, но на указанных участках он по 4 мм, то есть превышает. В автомобиле это уже ощущается - машину больше трясет, например. По поперечной ровности допуск идет 5 мм, а там превышение - 6 мм. Поэтому образуется колея, - пояснил руководитель РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» по Костанайской области Рафис ЗИНЕТОВ. - По данному участку сразу после укладки асфальтобетонной смеси, а в данном случае это ЩМА - щебеночно-мастичный асфальтобетон (такое покрытие например использовали при ремонте асфальта на выезде из Федоровки - «НГ»), было открыто движения для автомобилей, а асфальт еще не остыл (о похожей проблеме на аппаратном совещании в горакимате сообщал и аким Костаная - «НГ»), а погода была жаркая и все это как один снежный ком накопилось и привело к таким последствиям. Возможно, здесь была нарушена технология, возможно, из-за того, что участок раньше открыли, но весь битум вышел наружу - это и приводит к образованию колейности.

Он добавил, что совместно с заказчиком и подрядчиком НЦКДА разработали план мероприятий и до конца июля будут мониторить данный участок и весь пр. Абая. Если подрядчик не сможет устранить с помощью выравнивания или укатывания асфальта катком, то нужно будет укладывать новый асфальт.

Зинетов также отметил, что колея на асфальте может появиться резко, а может и увеличиваться ежегодно. Если колея на данном участке усилится, то асфальт сразу же переделают до конца августа, не дожидаясь наступления осени. Вообще точную первопричину образования колейности сотрудники НЦКДА сейчас определить уже не могут.

- Керны уже отбирали, результаты показали, что здесь идеальное водонасыщение - то есть этот асфальт не будет впитывать воду. Зимой вода может проникнуть в асфальт и вытолкнуть мелкие частицы, то есть асфальт размораживается, - пояснил журналистам Рафис Зинетов. - По качеству асфальта сейчас не могу ничего сказать, нужно смотреть в системе.

Фото Андрея СКИБЫ