Встреча пройдет уже в эту пятницу, 23 июня. О ней объявило управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области.

На этих слушаниях границы будущего микрорайона обозначили в следующих рамках: ул. Касымханова - пр. Абая - ул. Каирбекова - ул. Сьянова - ул. Набережная - пр. Аль-Фараби - ул. Тәуелсіздік - ул. Пушкина - ул. Амангельды.

Место проведения слушаний: Городская школа детского творчества (бывший Дворец пионеров), ул. Алтынсарина, 109, конференц-зал, 3 этаж. Начало в 10:00.

Напомним, на первых слушаниях в ПДП мкрн "Арай" не был представлен квартал в границах улиц Каирбекова - Пушкина - Набережная - Амангельды. Его внесли в ПДП уже ко вторым слушаниям. Власти сообщили, что здесь запланирована территория под строительство стадиона и школы, если в ней возникнет необходимость. При этом в объявлении перед мероприятием об изменении границ микрорайона не уточнялось.

Тем временем жители будущего микрорайона подали в суд иск к областному управлению строительства, архитектуры и градостроительства о признании незаконными организацию и проведение предыдущих общественных слушаний по ПДП их микрорайона без уведомления о расширении его границ. А также просят запретить акиму Костанайской области утверждать ПДП мкрн "Арай". "НГ" следит за этим процессом.