Вода по графику, и та не везде - Когда в п. Тобол решат главную проблему поселка?
Георгий ГОВОРОВ
Местный акимат уже несколько лет не может решить проблемы с водопроводом. В прошлом году питьевую воду подавали по графику, причем цвет ее варьировался от желтого до оранжевого и даже до черного. Жители ругались с акимом, проблему обещали решить. Но этим летом тоболчане вновь вместо воды видят график от акимата.
- Это график, о котором вы писали в прошлом году, - комментировала 29 мая фотографию жительница поселка Татьяна ТРЯСОРУК. - Как воды летом не было, так и нет. Просим обратить на нас внимание. Жара началась, а у нас одни обещания исправить ситуацию.
В многоэтажных домах поселка по-прежнему не хватает напора.
- Нам обещали, что поставят большой насос, чтобы вода до 5 этажа могла добраться, но это только обещания, - добавляет жительница Тобола Ольга ФАЗЫЛОВА. - Было собрание недавно. Я поднимала этот вопрос, а в акимате снова откладывали этот вопрос на следующий год. Каждый раз одно и то же. Я даже в суд обращалась, есть предписание акиму района - обеспечить нас водой. Но все равно у нас опять отключают воду.
В прошлом году аким поселка Тобол объяснял жителям и корреспонденту "НГ", что проблемы вызваны нехваткой мощностей водоочистной станции. Ее предлагали увеличить с 2 000 до 5 000 кубов в сутки. Для этого нужно построить вторую фильтровальную станцию, даже начали разработку ПСД нового объекта.
2 июня "НГ" отправила в акимат Тобола новый запрос. 9 июня аким поселка Аманжол ЕСМАГАМБЕТОВ ответил, что разработка ПСД по проекту "Строительство дополнительной водоочистной станции, магистрального водопровода по станции второго подъема поселка Тобол" завершена. В мае акимат получил положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.
- Общая сметная стоимость объекта составила 1,7 млрд тенге, в том числе стоимость строительства - 1,6 млрд, - пояснил Есмагамбетов. - Бюджетная заявка на выделение денежных средств для реализации проекта будет направлена на рассмотрение в бюджетную комиссию Костанайской области в ближайшее время.
Аким отмечает, что из-за периодического включения и отключения воды происходят гидроудары, которые вкупе со старыми трубами приводят к "замутнению воды". ГКП "Тобол" пытается решить проблему, промывая трубы.
- Для решения проблемы отсутствия воды на верхних этажах выведены 6 кранов питьевой воды из подвальных помещений, - добавил Есмагамбетов. - В часы остановки водоснабжения организован подвоз питьевой воды по графику.
Местные жители отмечают, что не все сельчане успевают набрать подвезенную воду. Публикуем график, который нам предоставил акимат:
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Адрес
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Время
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ул. Бейбітшілік, 127
ул.Станционная, 37
|
12.00-12.30
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ул. Бейбітшілік, 121
ул. Бейбітшілік, 123
|
12.35-13.05
|
ул. Станционная, 35
ул. Элеваторная, 66
|
13.10-13.40
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ул. Элеваторная, 24
ул. Элеваторная, 75
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13.50-14.20
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ул. Элеваторная, 69
ул. Элеваторная, 71
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14.25-14.55
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ул. Жеңіс, 1
ул. Элеваторная, 67
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15.00-15.30
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