Местный акимат уже несколько лет не может решить проблемы с водопроводом. В прошлом году питьевую воду подавали по графику, причем цвет ее варьировался от желтого до оранжевого и даже до черного. Жители ругались с акимом, проблему обещали решить. Но этим летом тоболчане вновь вместо воды видят график от акимата.

- Это график, о котором вы писали в прошлом году, - комментировала 29 мая фотографию жительница поселка Татьяна ТРЯСОРУК. - Как воды летом не было, так и нет. Просим обратить на нас внимание. Жара началась, а у нас одни обещания исправить ситуацию.

В многоэтажных домах поселка по-прежнему не хватает напора.

- Нам обещали, что поставят большой насос, чтобы вода до 5 этажа могла добраться, но это только обещания, - добавляет жительница Тобола Ольга ФАЗЫЛОВА. - Было собрание недавно. Я поднимала этот вопрос, а в акимате снова откладывали этот вопрос на следующий год. Каждый раз одно и то же. Я даже в суд обращалась, есть предписание акиму района - обеспечить нас водой. Но все равно у нас опять отключают воду.

В прошлом году аким поселка Тобол объяснял жителям и корреспонденту "НГ", что проблемы вызваны нехваткой мощностей водоочистной станции. Ее предлагали увеличить с 2 000 до 5 000 кубов в сутки. Для этого нужно построить вторую фильтровальную станцию, даже начали разработку ПСД нового объекта.

2 июня "НГ" отправила в акимат Тобола новый запрос. 9 июня аким поселка Аманжол ЕСМАГАМБЕТОВ ответил, что разработка ПСД по проекту "Строительство дополнительной водоочистной станции, магистрального водопровода по станции второго подъема поселка Тобол" завершена. В мае акимат получил положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

- Общая сметная стоимость объекта составила 1,7 млрд тенге, в том числе стоимость строительства - 1,6 млрд, - пояснил Есмагамбетов. - Бюджетная заявка на выделение денежных средств для реализации проекта будет направлена на рассмотрение в бюджетную комиссию Костанайской области в ближайшее время.

Аким отмечает, что из-за периодического включения и отключения воды происходят гидроудары, которые вкупе со старыми трубами приводят к "замутнению воды". ГКП "Тобол" пытается решить проблему, промывая трубы.

- Для решения проблемы отсутствия воды на верхних этажах выведены 6 кранов питьевой воды из подвальных помещений, - добавил Есмагамбетов. - В часы остановки водоснабжения организован подвоз питьевой воды по графику.

Местные жители отмечают, что не все сельчане успевают набрать подвезенную воду. Публикуем график, который нам предоставил акимат: