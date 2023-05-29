Сегодня, 29 мая, на аппаратном совещании в городском акимате власти прокомментировали ситуации в нескольких районах города, связанных с перспективами получить горячее водоснабжение. Речь, кроме Аэропорта, шла о Юбилейном и Береке.

В областном центре пять частных котельных. Одна из них - в мкрн. "Береке" / Фото из архива "НГ"

Жителям микрорайона Аэропорт придется терпеть житье без горячей воды все лето. Идет капитальный ремонт теплотрассы, это 1,1 км. Выделено на эти цели около миллиарда тенге.

- У нас было две больших аварии в прошедшем отопительном сезоне. Ремонт позволит зимой не остаться без тепла, это самое главное, поэтому придется подождать, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

По подключению горячего водоснабжения трех названных районов служба Ikomek зафиксировала 306 обращений. На совещании было сказано, что в Юбилейном имеют место проблемы с оборудованием котельной №93. По словам главы города, есть два варианта развития событий — попробовать подключение к котельной №92 или за две недели в экстренном порядке заменить вышедшее из строя оборудование.

- В течение двух дней жду технические обоснования, чтобы принять решение, - сказал аким города.

Высказался и по недавней ситуации в микрорайоне Береке, где руководство частной котельной было вынуждено отключить подачу горячей воды всем жителям. И добросовестным плательщикам, и должникам. Причина - невозможность оплатить поставки газа "КазТрансГаз Аймаку", которые в свою очередь связаны с долгами потребителей. Долги сейчас погашены, но как комментировал «НГ» директор котельной, за счет предприятия.

- Это системный вопрос, у нас же частная котельная не одна, - сказал Жундубаев, - они не собирают оплату с населения, люди нам пишут. Таких сбоев допускать нельзя. Надо собрать совещание выработать подходы, надо, чтобы предприниматели сделали предложения.

В Костанае 14 котельных, из них 5 — частные.