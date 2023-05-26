Подачу газа на частную котельную микрорайона уже возобновили, сообщили в пресс-службе акима города. Горячая вода в домах жильцов появится к 9-10 часам вечера. Сейчас ведутся работы по запуску котельной.

Напомним, жители микрорайона ожидали появления горячей воды в их кранах 25 мая после опрессовки, но этого не случилось. "КазТрансГаз Аймак" во второй раз прекратил подачу газа в котельную из-за долгов. Задолженность перед поставщиком появилась из-за неуплаты со стороны потребителей.

В этот раз котельной пришлось оплатить долги за газ из собственных средств, так как в отсрочке "КазТрансГаз Аймак" им отказал.

- Пришлось изыскивать средства, чтобы произвести оплату за потребленный газ. "Аймак" всем показал, что если не будет своевременной оплаты, то и не будет газа, - сообщил "НГ" директор котельной Павел ЛИМ. - И если неплательщики думают, что так будет постоянно, то они глубоко ошибаются. Это был последний раз с нашей стороны, когда мы вносим за них деньги. Думаю эти два случая с отключениями хоть как-то повлияют на культуру своевременной оплаты.

Напомним, это уже второй случай за этот год, когда частная котельная осталась без газа из-за из долгов. В первый раз, после отключение 28 апреля, подачу газа возобновили после вмешательства акимата.